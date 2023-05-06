Генеральный менеджер одного из клубов объяснил, почему «Даллас» этим летом может расстаться с .

«Есть некоторые сомнения по поводу того, что «Мэверикс» предложат Кайри Ирвингу. Они не совсем наивны. Кайри вел себя превосходно, и дело скорее в том, что пришлось приспосабливаться к игре с таким великолепным игроком. Все говорят, что Кайри – невероятный игрок. Лука тоже это сказал, и он действительно так считает.

Я думаю, что Лука просто не хочет делиться мячом. Он не умеет этого делать. Когда Лука на площадке, мяч всегда был у него в руках, это его мяч. Но теперь ему приходится отдавать мяч и позволять кому-то другому творить чудеса, вместо того, чтобы просто ждать, когда истечет время, делать шаг назад и бросать трехочковый», – цитирует анонимного функционера Heavy.

«Даллас» с Дончичем и Кайри не попал в плей-офф. Что дальше?