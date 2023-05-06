Генеральный менеджер клуба НБА: «Лука Дончич не хочет делиться мячом с Кайри Ирвингом, он не умеет»

Теги Даллас НБА Кайри Ирвинг Лука Дончич Баскетбол

Генеральный менеджер одного из клубов НБА объяснил, почему «Даллас» этим летом может расстаться с Кайри Ирвингом.

«Есть некоторые сомнения по поводу того, что «Мэверикс» предложат Кайри Ирвингу. Они не совсем наивны. Кайри вел себя превосходно, и дело скорее в том, что Луке Дончичу пришлось приспосабливаться к игре с таким великолепным игроком. Все говорят, что Кайри – невероятный игрок. Лука тоже это сказал, и он действительно так считает.

Я думаю, что Лука просто не хочет делиться мячом. Он не умеет этого делать. Когда Лука на площадке, мяч всегда был у него в руках, это его мяч. Но теперь ему приходится отдавать мяч и позволять кому-то другому творить чудеса, вместо того, чтобы просто ждать, когда истечет время, делать шаг назад и бросать трехочковый», – цитирует анонимного функционера Heavy.

«Даллас» с Дончичем и Кайри не попал в плей-офф. Что дальше?

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19 комментариев

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Лиллард унижатель!
Это какой-то жирнейший наброс, как будто коммент на спортсе от шитпостера для троллинга.
+38
-3
+35
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Xell
Ответ Александр Спирин
В истории вообще были толковые тяжи, таскающие мяч?..
Мэджик Джонсон.
+28
-2
+26
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Адильхан Абдусаламов
Ответ Александр Спирин
В истории вообще были толковые тяжи, таскающие мяч?..
Леброн,Дюрант,Дреймонт Грин,Йокич,Яннис
Все они иногда таскают мяч и разыгрывают
+18
-2
+16
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Abdulla
Ответ Лиллард унижатель!
Это какой-то жирнейший наброс, как будто коммент на спортсе от шитпостера для троллинга.
Может и наброс, но ведь описано, по сути, верно?
Лука без мяча - никакой.
При том Лука с мячом тоже может быть проблемой, ведь он замедляет темп.
+13
0
+13
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Артём Голобородько
Ответ Александр Спирин
Лейба, Дюра лёгкие нападающие, последний никогда его не таскал, Грин мяч не таскает, Йокич центр, Янис таскал только при Кидде пол сезона. Речь не об иногда таскают, а таскают в первую очередь. Разводящий - роль по-русски звучит.
Разводящий это что-то с лохами связанное. Разыгрывающий - это роль по-русски
+3
0
+3
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pachem xenon
Генеральный менеджер одного из клубов НБА - какое удобное имя для хозяев жирных уток и различных вбросов )
+3
-2
+1
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Ivan Rusak
"вместо того, чтобы просто ждать, когда истечет время, делать шаг назад и бросать трехочковый"
👏👏👏
+1
0
+1
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Freddy Durst
бред
0
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ReneHoseman
Дончич любит пасовать под "сразу бросок", а кайри любмт повозиться с мячом. в результате, пас на кайри задерживает атаку
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Fazy10
это не тот ген менеджер который говорил что Лука не сможет заиграть в нба ?
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michaeli
Ответ Адильхан Абдусаламов
Леброн,Дюрант,Дреймонт Грин,Йокич,Яннис Все они иногда таскают мяч и разыгрывают
Сегодня вообще пойнт форварды много мяч держат.
0
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Don Pihot
Ответ Артём Голобородько
Разводящий это что-то с лохами связанное. Разыгрывающий - это роль по-русски
Разводящий — военнослужащий из числа личного состава караула, назначенный для выставления подчинённых ему караульных в качестве часовых на посты, а также — для их смены и для проверки выполнения ими обязанностей во время несения караульной службы.
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Malay Saratov
Ответ Лиллард унижатель!
Это какой-то жирнейший наброс, как будто коммент на спортсе от шитпостера для троллинга.
"анонимный функционер"
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Будто разведданные из стана врага озвучиваются
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Malay Saratov
Ответ pachem xenon
Генеральный менеджер одного из клубов НБА - какое удобное имя для хозяев жирных уток и различных вбросов )
"Генменеджеры уходят в подполье"- неплохое название для нового фильма
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