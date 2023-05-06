Генеральный менеджер клуба НБА: «Лука Дончич не хочет делиться мячом с Кайри Ирвингом, он не умеет»
Генеральный менеджер одного из клубов НБА объяснил, почему «Даллас» этим летом может расстаться с Кайри Ирвингом.
«Есть некоторые сомнения по поводу того, что «Мэверикс» предложат Кайри Ирвингу. Они не совсем наивны. Кайри вел себя превосходно, и дело скорее в том, что Луке Дончичу пришлось приспосабливаться к игре с таким великолепным игроком. Все говорят, что Кайри – невероятный игрок. Лука тоже это сказал, и он действительно так считает.
Я думаю, что Лука просто не хочет делиться мячом. Он не умеет этого делать. Когда Лука на площадке, мяч всегда был у него в руках, это его мяч. Но теперь ему приходится отдавать мяч и позволять кому-то другому творить чудеса, вместо того, чтобы просто ждать, когда истечет время, делать шаг назад и бросать трехочковый», – цитирует анонимного функционера Heavy.
«Даллас» с Дончичем и Кайри не попал в плей-офф. Что дальше?
Все они иногда таскают мяч и разыгрывают
Лука без мяча - никакой.
При том Лука с мячом тоже может быть проблемой, ведь он замедляет темп.
👏👏👏
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Будто разведданные из стана врага озвучиваются