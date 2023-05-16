«Юта» проявляет большой интерес к Луке Дончичу

«Юта» проявляет большой интерес к звездному разыгрывающему « » , сообщает The Salt Lake Tribune со ссылкой на источники из клуба.

Ранее журналисты The Athletic Алекс Шиффер и Джон Холлинджер также сообщали, что руководство «Джаз» внимательно следит за ситуацией с Дончичем.

Отмечается, что «Юта» с большим интересом следит за многими звездами лиги. Клуб хочет использовать некоторые из драфт-пиков, которые были приобретены в обмен на Донована Митчелла и Руди Гобера.

«Даллас» с Дончичем и Кайри не попал в плей-офф. Что дальше?