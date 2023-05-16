«Юта» проявляет большой интерес к Луке Дончичу

Теги возможные переходы Даллас НБА Юта Лука Дончич Баскетбол

«Юта» проявляет большой интерес к звездному разыгрывающему «Далласа» Луке Дончичу, сообщает The Salt Lake Tribune со ссылкой на источники из клуба.

Ранее журналисты The Athletic Алекс Шиффер и Джон Холлинджер также сообщали, что руководство «Джаз» внимательно следит за ситуацией с Дончичем.

Отмечается, что «Юта» с большим интересом следит за многими звездами лиги. Клуб хочет использовать некоторые из драфт-пиков, которые были приобретены в обмен на Донована Митчелла и Руди Гобера.

«Даллас» с Дончичем и Кайри не попал в плей-офф. Что дальше?

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21 комментарий

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skreamer
Я тоже с интересом слежу за Лукой Дончичем!
+31
-1
+30
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pele_kan
Ответ skreamer
Я тоже с интересом слежу за Лукой Дончичем!
а я с интересом слежу за луком на даче
+29
-2
+27
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yesnil
Ответ jonnysilverhand01
Не поедет он в эти горы
К нам Фалькао не поедет ©️
+6
0
+6
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omega pepega
Ответ алексей батькович
токо у тебя пиков нет
потому что другой стул выбрал
+4
0
+4
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jonnysilverhand01
Не поедет он в эти горы
+3
0
+3
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ender
Ответ pele_kan
а я с интересом слежу за луком на даче
Твоя деятельность более конструктивна))
+3
0
+3
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Birdman NBA
Ответ Инсаф Хисамутдинов
Может кто подскажет, где можно посмотреть сколько пиков есть на данный момент у каждой команды?
В гугле вбивай nba team picks и смотришь
+2
0
+2
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алексей батькович
Ответ skreamer
Я тоже с интересом слежу за Лукой Дончичем!
токо у тебя пиков нет
+2
0
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Forza
Кьюбан же из него нового Новицки делает. Мне кажется, прежде чем ехать к Кьюбану в Техас за Дончичем, нужно 2-ю поправку отменить.
+3
-1
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jonnysilverhand01
Ответ Марсель Объелся
Горы в Денвере брат
Подтяни мат. часть, потом пиши
+1
0
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Jerry Rodrogha
Ответ pulyalke
я бы не променял кухню техаса и даллас на какой то там солтлэйксити, тьфу
Кьюбан не отдаст. Но если бы отдал, никто бы Луку не спрашивал
+1
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jabbar
Опоздали ребята лет на 20... вот в начале века Дончич бы пригодился. Киря за ним бы все подчищал.
+1
-1
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Сергей Пузанков
Прям представляю Кьюбана с Кайри и восемью пиками)))
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skreamer
Ответ алексей батькович
токо у тебя пиков нет
точёных?
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Инсаф Хисамутдинов
Может кто подскажет, где можно посмотреть сколько пиков есть на данный момент у каждой команды?
0
0
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Адильхан Абдусаламов
Ответ алексей батькович
токо у тебя пиков нет
Пики точеные?
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pele_kan
Ответ ender
Твоя деятельность более конструктивна))
ага, он растет, развивается. Обменивать только не буду его пока, еще молодой совсем, зеленый)
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AEZAKMI228
Ну тогда пусть про оклу пусть пишут тоже, у них тоже пики есть
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