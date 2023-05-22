«Зенит» решил не продлевать контракт с Адриеном Морманом («Матч ТВ»)

Теги возможные переходы Зенит Единая лига ВТБ Адриен Морман Баскетбол

«Зенит» принял решение не продлевать контракт с форвардом Адриеном Морманом (34 года, 203 см).

Об этом сообщает «Матч ТВ».

Баскетболист уже несколько дней находится во Франции.

Морман провел за «Зенит» 22 матча, присоединившись к клубу по ходу сезона. В среднем за игру он набирал 8,5 очка, 4,9 подбора и 0,6 перехвата.

В прошедшем сезоне Единой лиги ВТБ «Зенит» остался без медалей, уступив в серии за «бронзу» московскому ЦСКА со счетом 1-4.

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2 комментария

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Alex Ivanov
Хороший игрок.За подбор хорошо борется,и бросок неплохой
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Lumex
С тренером же ещё ясности нет, смысл переподписывать ветерана.
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