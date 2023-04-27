Луи Лабери: «Мне есть, что сказать про Томаса Эртеля, но пока не буду этого делать»

Форвард УНИКСа в эфире тележурнала «Вид сверху» рассказал, что из двух французских легионеров « » общается только с .

«Мне есть, что сказать про , но я не буду этого делать. По крайней мере, пока что.

У нас странные отношения – есть темы для разговоров, но пока мы не общались. Все под контролем – серия еще не закончена, возможность исправить ситуацию будет», – сказал .

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