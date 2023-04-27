Луи Лабери: «Мне есть, что сказать про Томаса Эртеля, но пока не буду этого делать»
Форвард УНИКСа в эфире тележурнала «Вид сверху» рассказал, что из двух французских легионеров «Зенита» общается только с Адриеном Морманом.
«Мне есть, что сказать про Томаса Эртеля, но я не буду этого делать. По крайней мере, пока что.
У нас странные отношения – есть темы для разговоров, но пока мы не общались. Все под контролем – серия еще не закончена, возможность исправить ситуацию будет», – сказал Лабери.
Крах ЦСКА? «Локо» побеждает в Москве с рекордной разницей и готовится выбить армейцев из плей-офф
Комментарии