Луи Лабери: «Мне есть, что сказать про Томаса Эртеля, но пока не буду этого делать»

Теги УНИКС Зенит Единая лига ВТБ Томас Эртель Адриен Морман Луи Лабери Баскетбол

Форвард УНИКСа в эфире тележурнала «Вид сверху» рассказал, что из двух французских легионеров «Зенита» общается только с Адриеном Морманом.

«Мне есть, что сказать про Томаса Эртеля, но я не буду этого делать. По крайней мере, пока что.

У нас странные отношения – есть темы для разговоров, но пока мы не общались. Все под контролем – серия еще не закончена, возможность исправить ситуацию будет», – сказал Лабери.

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