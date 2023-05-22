Главный тренер « » взял на себя вину за поражение от « » (102:128, 0-3) в третьем матче финала Восточной конференции.

«Я не подготовил команду к игре. Не разработал правильный план на матч. Мне не удалось настроить команду должны образом. Моя задача – сделать так, чтобы команда была единым целым и была готова к игре. Я не справился с этим.

Присутствует ли на данном этапе потеря контакта между мной и игроками? Ну да, я должен прибавить в этом. Понять, в чем нуждаются игроки, чтобы достичь полного единства, чтобы они были настроены на борьбу к моменту, когда мы выходим на площадку», – заявил Маззулла.

Доку Риверсу не помогли «Камон» и «Летсгоу». Он опять проиграл серию, в которой вел 3-2