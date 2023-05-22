Джо Маззулла о разгроме в 3-м матче: «Я не подготовил команду к игре»

Теги Бостон Майами НБА НБА плей-офф Джо Маззулла Баскетбол

Главный тренер «Бостона» Джо Маззулла взял на себя вину за поражение от «Майами» (102:128, 0-3) в третьем матче финала Восточной конференции.

«Я не подготовил команду к игре. Не разработал правильный план на матч. Мне не удалось настроить команду должны образом. Моя задача – сделать так, чтобы команда была единым целым и была готова к игре. Я не справился с этим.

Присутствует ли на данном этапе потеря контакта между мной и игроками? Ну да, я должен прибавить в этом. Понять, в чем нуждаются игроки, чтобы достичь полного единства, чтобы они были настроены на борьбу к моменту, когда мы выходим на площадку», – заявил Маззулла.

Доку Риверсу не помогли «Камон» и «Летсгоу». Он опять проиграл серию, в которой вел 3-2

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44 комментария

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кандид
Ставить тренера-новичка в контендер... Слава богу, что это закончилось неудачей, а то бы тренеров вообще отменили как профессию. Тайм-ауты бы брала и проводила нейросеть.
+81
-1
+80
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Рахон Р.
Ответ Алексей Муравьёв
Привет от Удоки!
Удока сам не лучше, неужели трудно было хер в штанах держать
+62
-3
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Водяра
Джо Маззулла: “как я оказался в НБА?»
+47
-2
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Ржавый крюк Джаббара
Ужасный тренер, команда по составу на голову сильнее соперника, но сливает в одну калитку. Зато нужного цвета кожи.
+47
-6
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evgen98
Ответ Ivan85
не понимаю хейта к мазуле. чувака фактически женили без его согласия, при том что он моложе многих безголовых школьников со спорта, которые не знают чем камонлецгоу он пикнрола отличается, но точно справились бы лучше чем мазз.
"Камонлецгоу" бы метал все возможные стрелки, но ни за что бы не взял на себя ответственность.
+38
0
+38
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Ivan85
не понимаю хейта к мазуле. чувака фактически женили без его согласия, при том что он моложе многих безголовых школьников со спорта, которые не знают чем камонлецгоу он пикнрола отличается, но точно справились бы лучше чем мазз.
+44
-6
+38
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Artmen007
Признавать ошибки и брать ответственность. Возможно вырастет в норм тренера
+26
-1
+25
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Яма
Ответ Саша Казенкинский
Комментарий удален модератором
Похоже приличная ставка не зашла.
+20
-1
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slow focus
как только Селтикс обзавелись норм составом, без шалфейщиков и кемб, так сразу же стали ловеласов-физруков в тренеры стали назначать. так, ребята, еще 15 лет без гаек можно провести
+17
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Водяра
Ответ Artmen007
Признавать ошибки и брать ответственность. Возможно вырастет в норм тренера
В средней школе #81, г. Бостон.
+19
-4
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Юрий Жуков
не раскисай Мазулла. тебе у них еще отжимания и подтягивания принимать
+12
-1
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Алексей Муравьёв
Привет от Удоки!
+14
-4
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Arthur Ugly
Если Стивенс не наймет в межсезонье квалифицированного тренера, умеющего побеждать не только в регулярке - тогда грош ему цена как генменеджеру.
+7
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namankey
Ответ кандид
Ставить тренера-новичка в контендер... Слава богу, что это закончилось неудачей, а то бы тренеров вообще отменили как профессию. Тайм-ауты бы брала и проводила нейросеть.
Вот-вот, сами начудили. Поставили новичка в контендер и удивляются что ему опыты не хватает в финале конфы. Просто пошли в сезон наудачу и потеряли год
+6
-1
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DENBO
Абсолютно бездарная серия от Маззуллы. Ничего не смог противопоставить Спо, совсем потерялся в третьей игре. Может, стоит всё-таки побороться за Нерса и Буденхольцера, пока есть такая возможность? Или Стивенсу проще работать с марионеткой?
+4
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Марсель Объелся
Да хороший тренер, чего вы. Вообще не в нем проблема. Меня устраивает такой Бостон
+8
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Григорий Ефимов
Ответ DENBO
Абсолютно бездарная серия от Маззуллы. Ничего не смог противопоставить Спо, совсем потерялся в третьей игре. Может, стоит всё-таки побороться за Нерса и Буденхольцера, пока есть такая возможность? Или Стивенсу проще работать с марионеткой?
Это того самого Буденхольцера, который имеет 20+ лет опыта работы тренером в НБА, почти 10 лет работы главным, дважды тренер года - и который слил этому же Майами в первом раунде?) Отличный план))
+4
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rembrandao
Ответ Денис Денис
пошел ты в баню.... нормальнный тренер....для новичка. у него всё впереди
Тут больше вопросы к руководству, а не к тренеру: как новичок стал главным тренером в контендере?
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Beetl
Главная проблема Бостона в этой серии, что Спо деклассирует Маззулу в любом аспекте игры. Даже талант игроков не способен покрыть эту разницу.
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rembrandao
Ответ Денис Денис
ну так взяли же Стива Нэша и Биллапса и что из этого получилось-ничего. Маззула с первого сезона сразу до полуфинала дошёл....по моему он не совсем новичок, в прошлом году работал ассистентом у Удоки или ошибаюсь? в любом случае для новтчка дойти до полуфинала плейофф неплохое достижение. у Нэша и Биллапса так не получилось
Пройти в полуфинал на всем готовеньком с отличным составом - ничего сверхъестественного не вижу.
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Боря Flar
Там Док Риверс освободился, Бостону не спать)).
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mr.kras
Ответ DENBO
В этом ПО ему было не до баскетбола, в жизни есть вещи важнее работы. Удивительно, что он после смерти брата вообще принимал какие-то решения на тренерской скамье. А опыт - это безусловное преимущество, его, как говорится, не пропьешь. Со звездами первой величины работал, титул выигрывал, школу Поповича проходил, считаю, что достоин еще одного шанса в сильной команде.
Ну это тоже не совсем справедливо, т.к. до известия о смерти брата олени успели проиграть 3 матча
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Rodbert
Могут и попросить, если свипнут 4-0
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DENBO
Ответ Григорий Ефимов
Это того самого Буденхольцера, который имеет 20+ лет опыта работы тренером в НБА, почти 10 лет работы главным, дважды тренер года - и который слил этому же Майами в первом раунде?) Отличный план))
В этом ПО ему было не до баскетбола, в жизни есть вещи важнее работы. Удивительно, что он после смерти брата вообще принимал какие-то решения на тренерской скамье. А опыт - это безусловное преимущество, его, как говорится, не пропьешь. Со звездами первой величины работал, титул выигрывал, школу Поповича проходил, считаю, что достоин еще одного шанса в сильной команде.
+1
0
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Денис Денис
Ответ rembrandao
Тут больше вопросы к руководству, а не к тренеру: как новичок стал главным тренером в контендере?
ну так взяли же Стива Нэша и Биллапса и что из этого получилось-ничего. Маззула с первого сезона сразу до полуфинала дошёл....по моему он не совсем новичок, в прошлом году работал ассистентом у Удоки или ошибаюсь? в любом случае для новтчка дойти до полуфинала плейофф неплохое достижение. у Нэша и Биллапса так не получилось
+1
-1
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