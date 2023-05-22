Джо Маззулла о разгроме в 3-м матче: «Я не подготовил команду к игре»
Главный тренер «Бостона» Джо Маззулла взял на себя вину за поражение от «Майами» (102:128, 0-3) в третьем матче финала Восточной конференции.
«Я не подготовил команду к игре. Не разработал правильный план на матч. Мне не удалось настроить команду должны образом. Моя задача – сделать так, чтобы команда была единым целым и была готова к игре. Я не справился с этим.
Присутствует ли на данном этапе потеря контакта между мной и игроками? Ну да, я должен прибавить в этом. Понять, в чем нуждаются игроки, чтобы достичь полного единства, чтобы они были настроены на борьбу к моменту, когда мы выходим на площадку», – заявил Маззулла.
Доку Риверсу не помогли «Камон» и «Летсгоу». Он опять проиграл серию, в которой вел 3-2
44 комментария