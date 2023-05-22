Мэджик Джонсон: «Никогда не думал, что увижу «Бостон» сдавшимся. Назрели серьезные изменения»

Теги Мэджик Джонсон Бостон Майами Пэт Райли НБА НБА плей-офф Баскетбол

Легенда НБА Мэджик Джонсон отдал должное «Майами», который одержал три победы подряд в финале Востока с «Бостоном» (3-0).

«За те 44 года, что я связан с НБА, ни разу не подумал, что увижу команду «Селтикс» – 17-кратных чемпионов лиги – сдавшейся и опускающей руки. Болельщики «Бостона» по всему миру наверняка в шоке и не понимают, что происходит. «Майами» просто вынес их в третьем матче, 128:102.

«Майами» лучше всех в НБА дается развитие игроков. Посмотрите на Данкана Робинсона, Калеба Мартина, Гэйба Винсента, Бэма Адебайо и Макса Струса.

«Майами» – лучшая из оставшихся в плей-офф команда по игре в защите, с высоким баскетбольным IQ, и эти ребята выходят с максимальным настроем. Они едины, они переигрывают своих оппонентов, проявляют больше желания. Пэт Райли создал победную культуру, у них семейная атмосфера, команда на первом месте.

«Бостону» пришло время проводить серьезные изменения», – написал Мэджик в соцсетях.

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9 комментариев

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Fazy10
Милуоки еще легко отделался получается
+45
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+45
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Казбек Бимбасов
Ответ Fazy10
Милуоки еще легко отделался получается
Достаточно просто вспомнить сколько было хейта в сторону оленей после той серии, а я уже тогда говорил, что надо не хейтить, а петь оды победителю, зачем тратить время и слова на желчь, когда надо просто восхищаться этим Майами? Возможно это станет обратной точкой для владельцев, которые увидят, что история с набором кучи звезд и титулом работает только когда у тебя есть тру звезда, ради которой стоит это провернуть, вроде Леброна или Стефа, а нет все вот эти пока что дутые персонажи вроде Тэйтумов и Эмбиидов. Главное это тренер, настоящий тренер. В следствие этого всего жалко финикс, которые могли это сделать, ввиду большого набора молодежи, Букера и истекающего негарантированного контракта Пола, но они выбрали швырнуть все бабки в престарелого Дюранта
+27
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+23
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namankey
Ответ Fazy10
Милуоки еще легко отделался получается
Забавно, но Милуоки забрали только матч в котором у них трёшки полетели не просто хорошо, а на рекордном уровне. А вот Никс неплохо поборолись, хоть и с трудом выиграли матч без Батлера
+16
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Homichus
Мэджик видимо плохо следил за Бостоном, или память подводит, а я вот хорошо помню как летели в финале конференции сорок с лишним очей дома Кливленду и вообще ничегошеньки сделать не могли, ни игроки на поле, ни тренер Стивенс, который вообще утратил контроль над игрой. Так что было, ребята, было и такое… И, видимо, принципиально общее состояние команды с тех пор мало изменилось. Как старый болела Бостона я очень этим огорчён, но очень рад за Майами, за то, что командный и тренерский баскет жив и побеждает.
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Bek_cp3
Ответ Homichus
Мэджик видимо плохо следил за Бостоном, или память подводит, а я вот хорошо помню как летели в финале конференции сорок с лишним очей дома Кливленду и вообще ничегошеньки сделать не могли, ни игроки на поле, ни тренер Стивенс, который вообще утратил контроль над игрой. Так что было, ребята, было и такое… И, видимо, принципиально общее состояние команды с тех пор мало изменилось. Как старый болела Бостона я очень этим огорчён, но очень рад за Майами, за то, что командный и тренерский баскет жив и побеждает.
аналогичные чувства испытываю. майами красавчики, обидно за бостон, никакого хэйта. впереди очень много непростых решений. что с маззулой? что с грантом? что вообще с таким роскошным на бумаге составом? вроде были все составляющие успеха, опять же на бумаге. очевидно, что надо делать какие-то новые непростые шаги. но просто остаться в том же виде еще на год не приблизит тебя к титулу.
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Dmitry Trepov
принято бруклин ругать за то что отдали кучу пиков в бостон, а результат то одинаковый для обоих - 0 гаек
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Казбек Бимбасов
Ответ Ivan Rusak
Все видели, что было с финиксом без дюранта с большим набором молодежи, букером и полом
Ну да, вышли в большой финал, где проиграли более зрелому Милуоки с сильнейшим игроком лиги, или выиграли регулярку на следующий год. Действительно очень посредственные результаты, ведь результатом является только кубок Лари, да?
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Freddy Durst
сам в шоке весь день
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