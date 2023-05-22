Легенда НБА Мэджик Джонсон отдал должное «Майами», который одержал три победы подряд в финале Востока с «Бостоном» (3-0).

«За те 44 года, что я связан с НБА, ни разу не подумал, что увижу команду «Селтикс» – 17-кратных чемпионов лиги – сдавшейся и опускающей руки. Болельщики « » по всему миру наверняка в шоке и не понимают, что происходит. « » просто вынес их в третьем матче, 128:102.

«Майами» лучше всех в НБА дается развитие игроков. Посмотрите на Данкана Робинсона, Калеба Мартина, Гэйба Винсента, Бэма Адебайо и Макса Струса.

«Майами» – лучшая из оставшихся в плей-офф команда по игре в защите, с высоким баскетбольным IQ, и эти ребята выходят с максимальным настроем. Они едины, они переигрывают своих оппонентов, проявляют больше желания. создал победную культуру, у них семейная атмосфера, команда на первом месте.

«Бостону» пришло время проводить серьезные изменения», – написал Мэджик в соцсетях.

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