Мэджик Джонсон: «Должен извиниться перед «Денвером»

Теги Мэджик Джонсон Денвер Лейкерс НБА НБА плей-офф Баскетбол

Пятикратный чемпион НБА Мэджик Джонсон извинился перед «Денвером» после сегодняшней победы команды над «Лейкерс» в 3-м матче финала Западной конференции (119:108, 3-0).

«Я должен извиниться перед «Денвер Наггетс». В сегодняшнем победном матче с «Лейкерс» они доказали, что они лучше и талантливее.

Они поставили обе команды в Восточной конференции в известность о том, что они полны решимости выиграть чемпионат!.

Защита «Денвера» полностью выключила из игры защитников «Лейкерс» Шредера и Расселла» – написал Мэджик в соцсети.

Нет, у Леброна ничего не припасено. «Лейкерс» все проигрывают «Наггетс» – уже 0-3

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9 комментариев

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Рустам Гарипов
От Мэджика такое высказывание много значит!
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Король Лев
Приятные слова от одного из лучших баскетболистов в истории.
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mqh9pzrxgf
Но не извинился) сказал что должен)
+3
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Game Winner
А вторая команда на востоке какая?
+2
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Jerry Rodrogha
Марк Джексон извинился. Мэджик Джонсон извинился.
Кто следующий?
+1
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Alex19
Ответ Jerry Rodrogha
Марк Джексон извинился. Мэджик Джонсон извинился. Кто следующий?
Я извинился. Правда, не знаю за что. НА всякий случай.
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Роман Сприкут
Ответ Jerry Rodrogha
Марк Джексон извинился. Мэджик Джонсон извинился. Кто следующий?
Если ЭмДжеи по алфавиту идут, то Майкл Джордан.
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Роман Сприкут
Ответ Jerry Rodrogha
Марк Джексон извинился. Мэджик Джонсон извинился. Кто следующий?
А хотя нет, погоди. Сначала Маркес Джонсон. Вот потом уже Джордан.
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