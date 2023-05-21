Мэджик Джонсон: «Должен извиниться перед «Денвером»

Пятикратный чемпион НБА Мэджик Джонсон извинился перед «Денвером» после сегодняшней победы команды над «Лейкерс» в 3-м матче финала Западной конференции (119:108, 3-0).

«Я должен извиниться перед «Денвер Наггетс». В сегодняшнем победном матче с «Лейкерс» они доказали, что они лучше и талантливее.

Они поставили обе команды в Восточной конференции в известность о том, что они полны решимости выиграть чемпионат!.

Защита «Денвера» полностью выключила из игры защитников «Лейкерс» Шредера и Расселла» – написал Мэджик в соцсети.

Нет, у Леброна ничего не припасено. «Лейкерс» все проигрывают «Наггетс» – уже 0-3