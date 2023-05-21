«Это единственное, что сейчас у меня на уме». Леброн Джеймс хочет сотворить историю и отыграться с 0-3 в серии

Теги Леброн Джеймс Денвер Лейкерс НБА НБА плей-офф Баскетбол

Форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс после 3-го кряду поражения от «Денвера» признался, что хочет вернуться в серию и изменить историю НБА.

Журналист спросил 4-кратного чемпиона: «Единственный путь для вас пройти дальше – сотворить историю. Ты уже делал подобное множество раз. Есть ли эта мысль в голове, что ты бы хотел сделать нечто невероятное вновь?»

«Конечно. Это единственное, что сейчас у меня на уме», – ответил Джеймс на послематчевой пресс-конференции.

Результат камбэков в истории НБА с 0-3 в серии – 0-149. 91 из них завершилась «свипом».

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74 комментария

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Дмитрий Кутузов
Король забросит 2 трехи из 10 и закроет серию в 4-м матче
+158
-5
+153
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Ernyko
К сожалению Леброн уже не может так разрывать краску как раньше , а трехи кидать не умеет , Денвер встали в краске и все , приехали На АД в краске аж по трое человек прыгает как передача идет . Денвер сильнее , пожелаем Николе и ко взять гайки , заслужили 👍🏻
+68
-3
+65
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Дмитрий Кутузов
Ответ kondratiy
Продвинутая статистика пишет WS/48 (влияние на победы) для игроков ЛАЛ: Дэвис: 0.226 в регулярке/ 0.206 в плей-офф. ЛеБрон: 0.138/ 0.162 Ривз: 0.142/ 0.133 WS/48 0.1 это условно средний игрок лиги, 0.2 можно считать элита. Времена, когда Леба мог творить историю, уже прошли. Тут уже только на Антошу всё надежды.
У Йокича этот показатель: 0.308 - в регулярке и 0.320 - в плей-офф.
+58
0
+58
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Король Лев
Я не знаю, что еще может для них сделать лига? Отравить игроков Наггетс? Свистеть по 50 фолов?
+68
-11
+57
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jxmazefan
Поскорее бы Лейкерс вылетели. Судьи априори клоуны и везде могут чудить, но с Лейкерс они как 11й игрок. +15, иногда +20 разница (если вы Уорриорс то и +30) по штрафным, тебе свистят всё подряд, то же самое тебе в атаке никогда не свистнут. Лучших игроков на фолы сажают

Если бы Денвер не был бы настолько сильнее, то спокойно с таким судейством ЛАЛ бы вели 2-1
+51
-8
+43
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Drinkinss
Ответ bart_by
Дэвиса не хватает и тренер посредственный. Денвер и Майами демонстрируют отчётливо, что означает тренерская рука.
Ну само собой, леба со своими трешками хоть как то пытается затащить, но бровь с тренером все руинят
+44
-3
+41
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Евгений Лифшиц
Ответ Король Лев
Я не знаю, что еще может для них сделать лига? Отравить игроков Наггетс? Свистеть по 50 фолов?
дисквалифицировать жокича за косой взгляд на Леброна?
+39
-3
+36
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Archer_Great
Ответ Drinkinss
Ну само собой, леба со своими трешками хоть как то пытается затащить, но бровь с тренером все руинят
А главное Ривз! Вот уж кто портит почти каждый матч серии своими попаданиями, усложняет жизнь нормальным пацанам, давая надежду на победу)
+25
-2
+23
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kondratiy
Продвинутая статистика пишет WS/48 (влияние на победы) для игроков ЛАЛ:
Дэвис: 0.226 в регулярке/ 0.206 в плей-офф.
ЛеБрон: 0.138/ 0.162
Ривз: 0.142/ 0.133
WS/48 0.1 это условно средний игрок лиги, 0.2 можно считать элита.
Времена, когда Леба мог творить историю, уже прошли. Тут уже только на Антошу всё надежды.
+21
0
+21
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Drinkinss
Так ну а то что у джеймса опять недостаточно помощи и ролевики все плохо играют - это мы уже сейчас будем обсуждать?
+23
-6
+17
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йозе марино
пафосу он умеет нагнать, даже проигрывая 0:3
+17
-2
+15
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Mr Gendalf
Ответ Archer_Great
А главное Ривз! Вот уж кто портит почти каждый матч серии своими попаданиями, усложняет жизнь нормальным пацанам, давая надежду на победу)
Ещё Хачимура этот все руинит, что в защите Йокичу жизнь усложняет, что в нападении в краску с двух ног залетает
+14
0
+14
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Яма
Ответ Maxim Vasnechov
Это практический нереально, с учётом превосходства Денвера в краске. Впрочем, такое читалось и до начала серии, если не будет какого-то мега перфоманса от Дэвиса - то серия будет проиграна 4-0, 4-1. Победа над относительно комфортными ГСВ дала в голову фанатам ЛаЛ, отсюда и столько ложных надежд.
Зато о какой зубодробительной защите краски упоминалось почти в каждом третьем комменте болельщиками Лейкерс в серии с СГВ.

Так и хочется просить, где эта ваша зубодробительная защита?
+12
-1
+11
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Южка
Ноль-Сто писят!
+11
-2
+9
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jjeka
Ну с таким судейским ресурсом кто знает, могут и вытянуть. В какой-то момент судейкам хотелось свисток в одно место запихнуть
+10
-1
+9
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Fazy10
один раз закрыл серию с помощью судей, тут даже с помощью судей серию не закрыть , только с помощью травм (
+22
-14
+8
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Maxim Vasnechov
Это практический нереально, с учётом превосходства Денвера в краске. Впрочем, такое читалось и до начала серии, если не будет какого-то мега перфоманса от Дэвиса - то серия будет проиграна 4-0, 4-1.
Победа над относительно комфортными ГСВ дала в голову фанатам ЛаЛ, отсюда и столько ложных надежд.
+10
-2
+8
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Ольга Иванова
Щас фанаты Лейкерс расскажут, все в порядке, такой план! Легко отыграемся и обязательно рейтинг трансляций побьем!
+10
-2
+8
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Korban Cobain
Ответ Евгений Лифшиц
ну он может попросить хорошо дядюшку Сильвера помочь, с гсв прокатило же
Даже 30 штрафных не помогут, если три не летит
+7
0
+7
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Archer_Great
Ответ Дмитрий Кутузов
У Йокича этот показатель: 0.308 - в регулярке и 0.320 - в плей-офф.
Если 0.2 - это элита, то Йокич просто откуда-то с Марса, ну или супермен, что в принципе одно и то же)
+6
0
+6
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Костя Кот
всего матч и краб на воле)
+9
-3
+6
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Яма
Ответ Ольга Иванова
Щас фанаты Лейкерс расскажут, все в порядке, такой план! Легко отыграемся и обязательно рейтинг трансляций побьем!
Точно! Это же запланированные сливы.
+6
0
+6
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Евгений Лифшиц
Ответ Ernyko
К сожалению Леброн уже не может так разрывать краску как раньше , а трехи кидать не умеет , Денвер встали в краске и все , приехали На АД в краске аж по трое человек прыгает как передача идет . Денвер сильнее , пожелаем Николе и ко взять гайки , заслужили 👍🏻
ну он может попросить хорошо дядюшку Сильвера помочь, с гсв прокатило же
+22
-16
+6
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MarmyshLFC
Если это произойдет, то чудес света будет восемь
+9
-3
+6
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hodor 12
Может карма за то, что убегает под трибуны ещё до окончания игры?
+10
-5
+5
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