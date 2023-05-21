«Это единственное, что сейчас у меня на уме». Леброн Джеймс хочет сотворить историю и отыграться с 0-3 в серии
Форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс после 3-го кряду поражения от «Денвера» признался, что хочет вернуться в серию и изменить историю НБА.
Журналист спросил 4-кратного чемпиона: «Единственный путь для вас пройти дальше – сотворить историю. Ты уже делал подобное множество раз. Есть ли эта мысль в голове, что ты бы хотел сделать нечто невероятное вновь?»
«Конечно. Это единственное, что сейчас у меня на уме», – ответил Джеймс на послематчевой пресс-конференции.
Результат камбэков в истории НБА с 0-3 в серии – 0-149. 91 из них завершилась «свипом».
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Если бы Денвер не был бы настолько сильнее, то спокойно с таким судейством ЛАЛ бы вели 2-1
Дэвис: 0.226 в регулярке/ 0.206 в плей-офф.
ЛеБрон: 0.138/ 0.162
Ривз: 0.142/ 0.133
WS/48 0.1 это условно средний игрок лиги, 0.2 можно считать элита.
Времена, когда Леба мог творить историю, уже прошли. Тут уже только на Антошу всё надежды.
Так и хочется просить, где эта ваша зубодробительная защита?
Победа над относительно комфортными ГСВ дала в голову фанатам ЛаЛ, отсюда и столько ложных надежд.