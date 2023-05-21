«Это единственное, что сейчас у меня на уме». Леброн Джеймс хочет сотворить историю и отыграться с 0-3 в серии

Форвард « » после 3-го кряду поражения от « » признался, что хочет вернуться в серию и изменить историю .

Журналист спросил 4-кратного чемпиона: «Единственный путь для вас пройти дальше – сотворить историю. Ты уже делал подобное множество раз. Есть ли эта мысль в голове, что ты бы хотел сделать нечто невероятное вновь?»

«Конечно. Это единственное, что сейчас у меня на уме», – ответил Джеймс на послематчевой пресс-конференции.

Результат камбэков в истории НБА с 0-3 в серии – 0-149. 91 из них завершилась «свипом».

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