Форвард « » задел судью Скотта Фостера, убегая в быстрый отрыв во время третьего матча с « » (108:119, 0-3).

Пропустив два очка, «озерники» устремились в быстрое нападение. Леброн Джеймс сделал рывок, не заметив арбитра , и задел его плечом, тем самым разбив ему губу. У судьи пошла кровь.

«Расслабься. Все нормально», – успокоил форварда Фостер.

«Технический дай ему», – пошутил защитник .

«Да нет, я пытался уйти с дороги. Все в порядке. Ты все равно хотел это сделать последние 25 лет», – закончил арбитр.

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