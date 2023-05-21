«Ты хотел это сделать последние 25 лет». Леброн Джеймс разбил губу судье Скотту Фостеру, убегая в быстрый отрыв

Теги Леброн Джеймс Денвер Лейкерс НБА НБА плей-офф Скотт Фостер Остин Ривз Баскетбол

Форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс задел судью Скотта Фостера, убегая в быстрый отрыв во время третьего матча с «Денвером» (108:119, 0-3).

Пропустив два очка, «озерники» устремились в быстрое нападение. Леброн Джеймс сделал рывок, не заметив арбитра Скотта Фостера, и задел его плечом, тем самым разбив ему губу. У судьи пошла кровь.

«Расслабься. Все нормально», – успокоил форварда Фостер.

«Технический дай ему», – пошутил защитник Остин Ривз.

«Да нет, я пытался уйти с дороги. Все в порядке. Ты все равно хотел это сделать последние 25 лет», – закончил арбитр.

Подмосковный Ренессанс. «Химки» взяли бронзу баскетбольной Суперлиги, когда в них никто не верил

Культура «Хит» уникальна для НБА. Здесь создают топовую команду из ноунэймов и мертвецов

Такого от Леброна вы еще не видели: не забросил фирменный открытый данк 🫣

Материалы по теме

16 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Кирилл
Отомстил за своего друга Криса Пола )
+71
-1
+70
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Антон
Судья ещё и приколист, нашёлся
+59
0
+59
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
mastadon
Повеселило, что Ривз просил у Фостера флагрант для Леброна)
+43
-2
+41
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Вадим Ахтямов
ЛеБрон просто напомнил судье что ему надо больше штрафных)
+43
-6
+37
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Nahwrr
Огонь по своим)
+35
-2
+33
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
NeraZZ
Ну хоть извинился перед одноклубником
+26
-2
+24
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
jabbar
Ответ Scrappy_Coco
Ну тут как минимум должен быть дисквал на пару матчей, всё таки физический контакт с арбитром + травма. Грязный ЛеЧок в своём стиле, получил слишком мало штрафных от судей, сразу их ломать пошёл
Через день их Йокич "дисквалифицирует". Всю команду. До конца следующего сезона. :-)
+13
0
+13
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
omega pepega
разговор мужиков
+8
0
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Lay's
Хорошая в команде атмосфера, ну разбил тиммейту губу, бывает)
+11
-4
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Mr.BadGuy
Ответ mastadon
Повеселило, что Ривз просил у Фостера флагрант для Леброна)
Надо было дать технический судье, чтобы ЛАЛ пробили штрафной и у них осталось владение
+9
-2
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
vlasovsport
А если бы это была судейка? Или судица? Как правильно? Феминистки потребовали бы отстранения Леброна пожизненно!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий