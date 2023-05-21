«Ты хотел это сделать последние 25 лет». Леброн Джеймс разбил губу судье Скотту Фостеру, убегая в быстрый отрыв
Форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс задел судью Скотта Фостера, убегая в быстрый отрыв во время третьего матча с «Денвером» (108:119, 0-3).
Пропустив два очка, «озерники» устремились в быстрое нападение. Леброн Джеймс сделал рывок, не заметив арбитра Скотта Фостера, и задел его плечом, тем самым разбив ему губу. У судьи пошла кровь.
«Расслабься. Все нормально», – успокоил форварда Фостер.
«Технический дай ему», – пошутил защитник Остин Ривз.
«Да нет, я пытался уйти с дороги. Все в порядке. Ты все равно хотел это сделать последние 25 лет», – закончил арбитр.
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