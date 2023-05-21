Ассистент генменеджера «Нетс» Джефф Питерсон является одним из кандидатов на должность генменеджера «Вашингтона»
Ассистент генерального менеджера «Бруклина» Джефф Питерсон входит в список кандидатов на пост генменеджера «Вашингтона», сообщает журналист Брэндон Робинсон.
«Питерсон пользуется большим уважением во фронт-офисах организаций и считается восходящей звездой в системе управления «Нетс», – пишет журналист.
Кандидатами на должность в «Уизардс» также являются Траджан Лэнгдон («Пеликанс») и Майкл Уингер («Клипперс»).
Подмосковный Ренессанс. «Химки» взяли бронзу баскетбольной Суперлиги, когда в них никто не верил
Культура «Хит» уникальна для НБА. Здесь создают топовую команду из ноунэймов и мертвецов
Такого от Леброна вы еще не видели: не забросил фирменный открытый данк 🫣
Комментарии