Ассистент генменеджера «Нетс» Джефф Питерсон является одним из кандидатов на должность генменеджера «Вашингтона»

Теги Траджан Лэнгдон Бруклин НБА Вашингтон Баскетбол

Ассистент генерального менеджера «Бруклина» Джефф Питерсон входит в список кандидатов на пост генменеджера «Вашингтона», сообщает журналист Брэндон Робинсон.

«Питерсон пользуется большим уважением во фронт-офисах организаций и считается восходящей звездой в системе управления «Нетс», – пишет журналист.

Кандидатами на должность в «Уизардс» также являются Траджан Лэнгдон («Пеликанс») и Майкл Уингер («Клипперс»).

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