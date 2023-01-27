Егор Демин: «Семь трехочковых за матч – мой рекорд»

Российский разыгрывающий молодежной команды «Реала» поделился впечатлениями от квалификационного турнира юношеской , который состоялся в конце прошлой неделе в Мюнхене.

Все три матча в группе завершились разгромными победами « », а в финале испанский клуб обыграл «Жальгирис» с разницей «+20» (84:64).

Средние показатели Демина в турнире составили 13,2 очка, 4,8 передачи, 4,2 подбора, 1,5 перехвата и 0,5 блок-шота. При этом он реализовал 9 3-очковых из 17 и стал третьим по результативным передачам среди всех участников, а в своей команде – третьим по набранным очкам и перехватам.

«Играю не только первого, но и второго «номера». У нас есть словенец Ян Виде – мы с ним можем меняться. Основные задачи – организация игры как в нападении, так и в защите. Всегда голосом стараюсь подсказывать партнерам. При этом меня не ограничивают в индивидуальных действиях – как и всех остальных игроков стартовой пятерки. У команды есть установка на максимальную командную игру. А там уже смотрим, у кого ярче получается в конкретном матче.

7 точных трехочковых из 9 в одном из матчей? Это мой рекорд: предыдущий составлял 6 попаданий. Тем более с таким высоким процентом реализации. Я был очень рад этому перфомансу. Конечно, бывали другие игры с большим количеством 3-очковых, но эта получилась особенной.

Я очень большое внимание уделяю броску. Подробно изучаю все детали, стараюсь вывести бросок на максимальный уровень мастерства. Работу в этом направлении никогда нельзя останавливать. Я вообще стараюсь постоянно заниматься индивидуально – на выходных, в любой момент, когда есть возможность», – заявил 16-летний Демин.

Наши среди лучших. Егор Демин уже побеждает с «Реалом»

Чем болеет «Миннесота»? Энтони Эдвардс и системная красная волчанка

В Перми придумали великую развлекуху. Фанаты «Пармы» поют песню из «Титаника» в караоке