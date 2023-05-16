Защитник « » согласился с мнением форварда « » , что не все действующие игроки НБА заслуживают быть в лиге.

В марте Джеймс написал о том, что его сын Бронни Джеймс уже сейчас лучше некоторых баскетболистов лиги.

«В НБА сейчас немало жалких ублюдков», – сказал Дерозан.

«Это факт», – отреагировал Пол Джордж из « », гостем подкаста которого стал Демар.

«Это так расстраивает. Мы играли в эпоху, когда нужно было доказывать и заслуживать. Сейчас же есть много парней, которые думают, что они должны играть, потому что их приятель сказал им, что они классные. Хочется возразить: «Бро, ты не так хорош». Я определенно согласен с точкой зрения Брона на этот счет», – заявил игрок «Буллс».

Кто станет новым чемпионом НБА?