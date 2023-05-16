Демар Дерозан согласился с мнением Леброна: «В НБА сейчас немало жалких ублюдков»
Защитник «Чикаго» Демар Дерозан согласился с мнением форварда «Лейкерс» Леброна Джеймса, что не все действующие игроки НБА заслуживают быть в лиге.
В марте Джеймс написал о том, что его сын Бронни Джеймс уже сейчас лучше некоторых баскетболистов лиги.
«В НБА сейчас немало жалких ублюдков», – сказал Дерозан.
«Это факт», – отреагировал Пол Джордж из «Клипперс», гостем подкаста которого стал Демар.
«Это так расстраивает. Мы играли в эпоху, когда нужно было доказывать и заслуживать. Сейчас же есть много парней, которые думают, что они должны играть, потому что их приятель сказал им, что они классные. Хочется возразить: «Бро, ты не так хорош». Я определенно согласен с точкой зрения Брона на этот счет», – заявил игрок «Буллс».
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