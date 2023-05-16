Демар Дерозан согласился с мнением Леброна: «В НБА сейчас немало жалких ублюдков»

Теги Чикаго Леброн Джеймс Клипперс Лейкерс НБА Демар Дерозан Пол Джордж Бронни Джеймс Баскетбол

Защитник «Чикаго» Демар Дерозан согласился с мнением форварда «Лейкерс» Леброна Джеймса, что не все действующие игроки НБА заслуживают быть в лиге.

В марте Джеймс написал о том, что его сын Бронни Джеймс уже сейчас лучше некоторых баскетболистов лиги.

«В НБА сейчас немало жалких ублюдков», – сказал Дерозан.

«Это факт», – отреагировал Пол Джордж из «Клипперс», гостем подкаста которого стал Демар.

«Это так расстраивает. Мы играли в эпоху, когда нужно было доказывать и заслуживать. Сейчас же есть много парней, которые думают, что они должны играть, потому что их приятель сказал им, что они классные. Хочется возразить: «Бро, ты не так хорош». Я определенно согласен с точкой зрения Брона на этот счет», – заявил игрок «Буллс».

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8 комментариев

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Ryan T.
Ответ Hafiz
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Джа Морэнт )
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Hafiz
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Свежий
Ну вот и новая партия «старой школы» подъехала, у которых все было трушнее и сложнее 👹
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Вадим Ахтямов
Ответ Ryan T.
Джа Морэнт )
Дилон Брукс
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Адильхан Абдусаламов
Зачем вы так жестко о Мемфис Пандас
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Мурзин Ринат
Ответ Ryan T.
Джа Морэнт )
Джордан Пул
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