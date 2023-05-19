Никола Йокич сделал 7 трипл-даблов в последних 13 матчах плей-офф. Все остальные игроки НБА – столько же за 189 матчей
В четверг центровой Никола Йокич помог «Денверу» добиться второй победы в серии с «Лейкерс» (108:103, 2-0).
За 42 минуты 2-кратный MVP набрал 23 очка, 17 подборов и 12 передач.
Это седьмой трипл-дабл в исполнении серба в плей-офф-2023. Он повторил рекорд Уилта Чемберлена 1967 года по количеству трипл-даблов за один розыгрыш плей-офф.
За последние 13 матчей Йокич сделал 7 трипл-даблов.
Все остальные игроки НБА за последние 189 матчей плей-офф сделали 7 трипл-даблов.
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Главное чтобы фортуна улыбнулась ему и позволила завоевать как минимум один чемпионский перстень.
Грамотнее сказать не: "все остальные игроки", а "остальная лига". Подавляющее большинство "остальных игроков" трипл-даблов не "сделали" ни в каком количестве.