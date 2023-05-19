Никола Йокич сделал 7 трипл-даблов в последних 13 матчах плей-офф. Все остальные игроки НБА – столько же за 189 матчей

Теги Денвер Лейкерс НБА НБА плей-офф Никола Йокич Баскетбол

В четверг центровой Никола Йокич помог «Денверу» добиться второй победы в серии с «Лейкерс» (108:103, 2-0).

За 42 минуты 2-кратный MVP набрал 23 очка, 17 подборов и 12 передач.

Это седьмой трипл-дабл в исполнении серба в плей-офф-2023. Он повторил рекорд Уилта Чемберлена 1967 года по количеству трипл-даблов за один розыгрыш плей-офф.

За последние 13 матчей Йокич сделал 7 трипл-даблов.

Все остальные игроки НБА за последние 189 матчей плей-офф сделали 7 трипл-даблов.

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13 комментариев

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T-h
Ответ Stormbringer
А у mvp сколько?)
5 карасей, две щуки и три окуня
+39
-1
+38
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Саша Казенкинский
Колян - наш mvp!
+36
-1
+35
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pro~dj
Просто настоящий МВП. Выходит на площадку и делает разницу. Респект.
Главное чтобы фортуна улыбнулась ему и позволила завоевать как минимум один чемпионский перстень.
+25
0
+25
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banderos
Ответ T-h
5 карасей, две щуки и три окуня
Что-то я сомневаюсь. Там максимум 2-3 поклевки. Даже в формате шутки не надо приплетать баскетболистам рыболовные трофеи. Эти рукожопы и тут не справятся. Рыба любит тишину, а Эмбиид только ноет и ноет.
+8
0
+8
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Stormbringer
А у mvp сколько?)
+7
0
+7
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AminO2
"Все остальные игроки НБА за последние 189 матчей плей-офф сделали 7 трипл-даблов".
Грамотнее сказать не: "все остальные игроки", а "остальная лига". Подавляющее большинство "остальных игроков" трипл-даблов не "сделали" ни в каком количестве.
+8
-3
+5
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de-fussball
Ответ banderos
Что-то я сомневаюсь. Там максимум 2-3 поклевки. Даже в формате шутки не надо приплетать баскетболистам рыболовные трофеи. Эти рукожопы и тут не справятся. Рыба любит тишину, а Эмбиид только ноет и ноет.
три леща - от рыбаков по соседству за то, что всю рыбу распугал
+3
0
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закрыт по беспределу
Монстр!
+2
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Archer_Great
Ответ AminO2
"Все остальные игроки НБА за последние 189 матчей плей-офф сделали 7 трипл-даблов". Грамотнее сказать не: "все остальные игроки", а "остальная лига". Подавляющее большинство "остальных игроков" трипл-даблов не "сделали" ни в каком количестве.
Так озвученные вами величины тождественны, нет?) Все остальные игроки лиги олицетворяют собой всю остальную лигу. А про "не сделали ни в каком количестве" - это вообще немного ни о чем, потому что множество игроков, которые причислены в пантеон Зала славы, не делали и одно триада за карьеру)
+2
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NikolayOss
Психанул и решил МВП финала взять.
+2
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ivan-off
если в следующей игре получится, то повторит рекорд Чемберлена по 3Д в ПО подряд
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Максим Яблонский
Ответ T-h
5 карасей, две щуки и три окуня
Да там окунь, причем один.
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