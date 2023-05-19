В четверг центровой помог « » добиться второй победы в серии с «Лейкерс» (108:103, 2-0).

За 42 минуты 2-кратный MVP набрал 23 очка, 17 подборов и 12 передач.

Это седьмой трипл-дабл в исполнении серба в плей-офф-2023. Он повторил рекорд Уилта Чемберлена 1967 года по количеству трипл-даблов за один розыгрыш плей-офф.

За последние 13 матчей Йокич сделал 7 трипл-даблов.

Все остальные игроки НБА за последние 189 матчей плей-офф сделали 7 трипл-даблов.

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