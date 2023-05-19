Последний точный трехочковый Леброна в 4-й четверти матча был в первой игре с «Мемфисом». У Джеймса 1 из 20

Форварду «Лейкерс» не удаются дальние броски в последних четвертях матчей текущего розыгрыша плей-офф.

Джеймс реализует лишь 23,3% бросков из-за дуги. В серии с «Денвером» – 0 из 10.

Кроме того, он был точен лишь один раз из двадцати попыток в заключительных четвертях матчей. Последний раз Джеймс реализовал трехочковый в 4-й четверти в первой игре с « ».

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