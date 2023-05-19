Последний точный трехочковый Леброна в 4-й четверти матча был в первой игре с «Мемфисом». У Джеймса 1 из 20

Теги Леброн Джеймс Лейкерс Мемфис НБА НБА плей-офф Баскетбол

Форварду «Лейкерс» Леброну Джеймсу не удаются дальние броски в последних четвертях матчей текущего розыгрыша плей-офф.

Джеймс реализует лишь 23,3% бросков из-за дуги. В серии с «Денвером» – 0 из 10.

Кроме того, он был точен лишь один раз из двадцати попыток в заключительных четвертях матчей. Последний раз Джеймс реализовал трехочковый в 4-й четверти в первой игре с «Мемфисом».

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22 комментария

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Daishi
Ответ Fooler
А сейчас не поздняя стадия?
Пришел Ржевский и все испортил.. :)
+42
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Daishi
ЛеКлатч бережет попадания на поздние стадии плэй-офф.. %)
+41
-3
+38
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serginn
Акелла промахнулся. 19 раз.
+10
-1
+9
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Dmitry Trepov
Ответ Cash_flow
Думаю, не от хорошей жизни Брон бросает эти кирпичи из-за дуги в клатче. В 38 с половиной лет бросить трёху легче, чем пойти в проход под кольцо в концовке игры. Другое дело, что попасть эту самую трёху очень-очень тяжело
пас отдать легче трехи
+6
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Fooler
Ответ Daishi
ЛеКлатч бережет попадания на поздние стадии плэй-офф.. %)
А сейчас не поздняя стадия?
+7
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+4
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Cash_flow
Думаю, не от хорошей жизни Брон бросает эти кирпичи из-за дуги в клатче. В 38 с половиной лет бросить трёху легче, чем пойти в проход под кольцо в концовке игры. Другое дело, что попасть эту самую трёху очень-очень тяжело
+3
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vlasovsport
А как он в быстром отрыве мяч из рук выронил???
Ну, панимаешь, я устал... Я ухожу...
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banderos
Ответ Givi Shotadze
20 бросков на 14 игр. Сегодня три из них подряд. Я бы не сказал, что Леброн злоупотребляет. Ещё раз убеждаюсь, что игру он заваливал не беспокоясь за результат. А сколько бросал Девис? А тут две подряд. Момент когда Йокич был на банке и каждую атаку ЛАЛ могли легко закончить в пустой краске.
Конечно, зачем беспокоиться за результат. Все же знают, что 4 игры взять гораздо проще, чем 2...Единственная теория заговора заключается лишь в том, что ЛАЛ дошли до финала конфы из её глубокого подвала. Дальше, видимо, Сильвер решил не позориться. Хотя, в ЛА (специально для Джека Николсона) могут опять клоунаду устроить.
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Павел Смирнов
И это в 38 лет. (Не смешно уже, понимаю)
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Mr.BadGuy
Ответ Daishi
ЛеКлатч бережет попадания на поздние стадии плэй-офф.. %)
Поздняя стадия плейофф это рыбалка чтоли?
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Daishi
Ответ Mr.BadGuy
Поздняя стадия плейофф это рыбалка чтоли?
Не знаю, это надо у Хэма спросить.. он же своими перлами шаблоны для мемов поставляет.)
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Додик Аксель
У ЛАЛ есть кому бросать трюхи и надо им больше доверять. Дед хорош в контратаке и проходах, забивать в краске. Посмотрим как пройдут две домашние игры.
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Genriwhite
Ну прямо скажем это не его сильная сторона тащить в клатче.
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Dmitry Trepov
Неужели он не понимает
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Nikolay
Он и в регулярке так бросал, и проигрывали. Причём видно что мазилит. Видать устаёт. Но вместо внятного розыгрыша, бросает ранние 3, типа зарешает. Что-то у него переклинило.
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cityman81
Классика.
Беспроигрышная ситуация... Попадет, все будут кайфовать и кричать что он ГОАТ, что джордан лошара, промахнется, ну ему же 158 лет!
удобно
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Дмитрий Белов
Интересно - это Хэм требует, чтобы Броня палил из любой позиции или он сам так упорствует ?
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Аккайын Жасов
Ну раз уж заметили - то теперь либо прорвёт, либо минимизирует трёшки
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badaboom
Ответ Daishi
ЛеКлатч бережет попадания на поздние стадии плэй-офф.. %)
Просто режим позднего ПО еще не активирован)
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arspurs9
Ответ Cash_flow
Думаю, не от хорошей жизни Брон бросает эти кирпичи из-за дуги в клатче. В 38 с половиной лет бросить трёху легче, чем пойти в проход под кольцо в концовке игры. Другое дело, что попасть эту самую трёху очень-очень тяжело
Не от хорошей жизни, а от большого эго. Да, Брон - легендарнейший спортсмен, но в данный момент его мания тащить в соло только помешала. С денвером эти 0 из 10 за 2 матча выглядят очень плохо и вредно. Устал? Болит? Отдай передачу, рядом бегает тот же Ривз с 10 трешками за 18 попыток в двух матчах или пропершийся Хачимура, который умеет бросать. Дай эти шесть трешек Остину - 2 он забьет. Вот и разница.
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quznez
старая фишка Лёбы, когда уходит спина он начинает косорезить и из под кольца тоже.
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