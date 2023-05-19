Эди Тавареш заблокировал попытку данка Алекса Абринеса

Центровой « » стал автором эффектного блок-шота в концовке полуфинального матча против «Барселоны» (78:66).

Защитник Алекс Абринес вышел из-под заслона, прошел к кольцу и выпрыгнул в попытке поставить сверху, но его встретил Тавареш, припечатав мяч к щиту.

«Реал» сыграет с «Олимпиакосом» в финале Евролиги в это воскресенье.

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