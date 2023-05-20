Джейлен Барфорд: «Планы на следующий год не менее амбициозные»

Атакующий защитник «Локомотива-Кубань» заявил, что в следующем году команда намерена как минимум повторить успех нынешнего сезона, в котором она завоевала серебряные медали лиги ВТБ.

«Очень рад продолжить свою карьеру в « ». Краснодар – второй дом для меня. Мне очень нравится здесь: команда, сам город, ну и, конечно, болельщики.

Здорово, что в этом сезоне дошли до финала. Планы на следующий год не менее амбициозные!» – сказал американец.

УНИКС впервые чемпион – как?! А что с ЦСКА, который играл в финалах 21 год подряд?