Джейлен Барфорд: «Планы на следующий год не менее амбициозные»

Теги Локомотив-Кубань Единая лига ВТБ Джейлен Барфорд Баскетбол

Атакующий защитник «Локомотива-Кубань» Джейлен Барфорд заявил, что в следующем году команда намерена как минимум повторить успех нынешнего сезона, в котором она завоевала серебряные медали Единой лиги ВТБ.

«Очень рад продолжить свою карьеру в «Локо». Краснодар – второй дом для меня. Мне очень нравится здесь: команда, сам город, ну и, конечно, болельщики.

Здорово, что в этом сезоне дошли до финала. Планы на следующий год не менее амбициозные!» – сказал американец.

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1 комментарий

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Lage
Барфорд хороший скорер, думаю покруче Мэйкона даже
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