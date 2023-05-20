Джейлен Барфорд: «Планы на следующий год не менее амбициозные»
Атакующий защитник «Локомотива-Кубань» Джейлен Барфорд заявил, что в следующем году команда намерена как минимум повторить успех нынешнего сезона, в котором она завоевала серебряные медали Единой лиги ВТБ.
«Очень рад продолжить свою карьеру в «Локо». Краснодар – второй дом для меня. Мне очень нравится здесь: команда, сам город, ну и, конечно, болельщики.
Здорово, что в этом сезоне дошли до финала. Планы на следующий год не менее амбициозные!» – сказал американец.
УНИКС впервые чемпион – как?! А что с ЦСКА, который играл в финалах 21 год подряд?
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