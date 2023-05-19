Леброн Джеймс пролил на себя напиток болельщика после симуляции

Теги Леброн Джеймс Денвер Лейкерс НБА НБА плей-офф Никола Йокич Баскетбол

Форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс был замечен в симуляции во втором матче финальной серии Запада с «Денвером» (103:108, 0-2).

Джеймс обрушился на паркет после легкого контакта с центровым Николой Йокичем, затем серб исполнил похожий номер.

После столкновения, произошедшего практически на середине площадки, Джеймс проскользил на паркете до зрительских рядов. Задев ногу болельщика, 4-кратный чемпион НБА был облит напитком. Джеймс поблагодарил фаната за предоставленное полотенце.

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6 комментариев

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Лютик
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ɔculpa
Павел Косыгин, что значит "симуляция на Йокиче"? Симуляция это не фол сам по себе, она не может быть на ком-то, но она может быть после чего-то или контакта с кем-то. Это первое.
А второе, это как вы в гримасе Леброна, выражающей (возможно изображающей) дискомфорт (скорее всего физический), разглядели аж целую суровость. Леброн показывал, что ему неприятно, скорее больно, но там и близко не было суровости. Если, конечно, не упасть с Луны и уметь хотя бы немного читать человеческие эмоции.
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Abdulla
Ответ Лютик
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Если бы болельщики с первого ряда любили горячий чай, то да...
А так...Кармочка, какая-то.
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Диетолог Зайона Уильямсона
LeThankYou
+3
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Dooomer
Ответ ɔculpa
Павел Косыгин, что значит "симуляция на Йокиче"? Симуляция это не фол сам по себе, она не может быть на ком-то, но она может быть после чего-то или контакта с кем-то. Это первое. А второе, это как вы в гримасе Леброна, выражающей (возможно изображающей) дискомфорт (скорее всего физический), разглядели аж целую суровость. Леброн показывал, что ему неприятно, скорее больно, но там и близко не было суровости. Если, конечно, не упасть с Луны и уметь хотя бы немного читать человеческие эмоции.
Леброн выжил в столкновении с планетой, поэтому такой суровый
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ɔculpa
Благодарность Павлу Косыгину за реакцию на фидбэк)
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