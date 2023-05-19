Леброн Джеймс пролил на себя напиток болельщика после симуляции

Форвард «Лейкерс» был замечен в симуляции во втором матче финальной серии Запада с « » (103:108, 0-2).

Джеймс обрушился на паркет после легкого контакта с центровым , затем серб исполнил похожий номер.

После столкновения, произошедшего практически на середине площадки, Джеймс проскользил на паркете до зрительских рядов. Задев ногу болельщика, 4-кратный чемпион НБА был облит напитком. Джеймс поблагодарил фаната за предоставленное полотенце.

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