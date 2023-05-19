Леброн Джеймс пролил на себя напиток болельщика после симуляции
Форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс был замечен в симуляции во втором матче финальной серии Запада с «Денвером» (103:108, 0-2).
Джеймс обрушился на паркет после легкого контакта с центровым Николой Йокичем, затем серб исполнил похожий номер.
После столкновения, произошедшего практически на середине площадки, Джеймс проскользил на паркете до зрительских рядов. Задев ногу болельщика, 4-кратный чемпион НБА был облит напитком. Джеймс поблагодарил фаната за предоставленное полотенце.
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А второе, это как вы в гримасе Леброна, выражающей (возможно изображающей) дискомфорт (скорее всего физический), разглядели аж целую суровость. Леброн показывал, что ему неприятно, скорее больно, но там и близко не было суровости. Если, конечно, не упасть с Луны и уметь хотя бы немного читать человеческие эмоции.
А так...Кармочка, какая-то.