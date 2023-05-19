Эксперт Алан Нан: «Батарея Леброна Джеймса разрядилась. Как на старом iPhone – никогда уже не будет равна 100%»

Эксперт ESPN Алан Нан после поражения «Лейкерс» от « » во втором матче серии (103:108, 0-2) высказал мнение, что карьера Леброна Джеймса подходит к концу.

«Батарея Леброна Джеймса разрядилась. Это как старый iPhone – объем батареи уже никогда не будет равен 100%. Таким мы его еще не видели.

Есть еще множество вещей, на которые он способен на площадке в силу своего высокого IQ и уровня мастерства. Сегодня он не попадал из-под кольца, не мог поставить сверху в быстром отрыве. Он уже не в таких физических кондициях, что раньше. Неужели время начало брать над ним верх?» – завил эксперт в эфире Get Up.

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