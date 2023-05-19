Эксперт Алан Нан: «Батарея Леброна Джеймса разрядилась. Как на старом iPhone – никогда уже не будет равна 100%»
Эксперт ESPN Алан Нан после поражения «Лейкерс» от «Денвера» во втором матче серии (103:108, 0-2) высказал мнение, что карьера Леброна Джеймса подходит к концу.
«Батарея Леброна Джеймса разрядилась. Это как старый iPhone – объем батареи уже никогда не будет равен 100%. Таким мы его еще не видели.
Есть еще множество вещей, на которые он способен на площадке в силу своего высокого IQ и уровня мастерства. Сегодня он не попадал из-под кольца, не мог поставить сверху в быстром отрыве. Он уже не в таких физических кондициях, что раньше. Неужели время начало брать над ним верх?» – завил эксперт в эфире Get Up.
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Леброн и в Хит показывал цифры типа 6/20, не забивая открыто лейапы.
Вчерашний фэйл с данком - всего лишь неудачный эпизод для “шактинэфул».
Вчера пересматривал его баззер против Индианы Джорджа за 02.2 до конца, также в игре плей-офф. PG13 об этом моменте вспоминал в своём подкасте не так давно. Насколько же молниеносно всё тогда сделал Леброн и просто не оставил Джорджу ни одного шанса отзащищаться. Леброн из 2023-го вряд ли сможет сыграть также в аналогичной ситуации.
Но при всём этом, я верю в то, что дедушка Джеймс ещё не сказал своего последнего слова в главных матчах сезона
Просто из одного неудачного матча сделали какую-то новость.
Леброн - самый совершенный игрок в истории(моё мнение).
Он мог на площадке всё. А его пик уникальности был в Кавс, когда МВП дали Дюранту, хотя лучший по всем параметрам был Леброн.
Но и даже тогда он мог смазать простой лей-ап. Это не элемент старости)
Его так же стопорили в краске, когда он за матч попадал ниже 30%.
Всякое бывало.
И то что он сейчас меньше берет на себя - факт. Может хочет, что бы каждый брал на себя ответственность, что делает команду сильнее и опаснее. Может физики не хватает. Но Леброн пашет в защите, неплохо попадает из под кольца(у него второй результат после Букера), но прям тотальные проблемы с трехой. Причём весь сезон. Если в прошлом году он как заправский шутер пулял, то в этот сезон прям неудачный.
Стал ли слабее Леброн? Да, конечно.
Но вчерашние неудачные моменты просто раздули из ничего)
Усилился стократно
Все говорит об одном
Что нет пути обратно
Что ты не мой Лопушок
А я не твой Андрейка
Что у Леброна
Села батарейка...
Ближайшие два матча могут оказаться последним доводом Короля. Несмотря на весь скепсис, с которым к такому прозвищу относился, надеюсь, что Леброн своё слово в этой серии ещё скажет и оно будет веским, королевским.
Леброн там космическую стату показывал.
Это был его пик.