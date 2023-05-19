Эксперт Алан Нан: «Батарея Леброна Джеймса разрядилась. Как на старом iPhone – никогда уже не будет равна 100%»

Теги Леброн Джеймс Денвер Лейкерс НБА НБА плей-офф Баскетбол

Эксперт ESPN Алан Нан после поражения «Лейкерс» от «Денвера» во втором матче серии (103:108, 0-2) высказал мнение, что карьера Леброна Джеймса подходит к концу.

«Батарея Леброна Джеймса разрядилась. Это как старый iPhone – объем батареи уже никогда не будет равен 100%. Таким мы его еще не видели.

Есть еще множество вещей, на которые он способен на площадке в силу своего высокого IQ и уровня мастерства. Сегодня он не попадал из-под кольца, не мог поставить сверху в быстром отрыве. Он уже не в таких физических кондициях, что раньше. Неужели время начало брать над ним верх?» – завил эксперт в эфире Get Up.

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30 комментариев

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ФомаМаня
20 лет на высочайшем уровне. Сейчас в лиге есть игроки, которые родились позже, чем Брон играть в НБА начал. Только в ПО матчей сыграл больше, чем 3 полных мезона регулярки. Но почему то есть уверенность, что дед ещё не сказал последнего слова
+53
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DeX
давненько Леброн так не руинил игру плэй-офф. Промазал данк, не забил лэй-ап, все трехи в молоко. Еще и галик два раза подвернул. Реально не его день был
+44
-2
+42
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serbachonok
Гиены))
+26
-2
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Mr.Trol
Он и так года на 3 обманул организм, так что все нормально.
+16
0
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Sanan1908
Удивительно, что все ждут именно от Джеймса нереальную игру, но забывая сколько ему лет и сколько он играет. И чуть что все его хейтят
+13
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Ola BP
Ответ Амбидекстер Сцевола
Игра как прощание с эпохой. Леброн времён Хит бы просто снёс из-под кольца любого, кто вздумал бы ему мешать, а сейчас в борьбе проходит и не всегда забивает. Обычный человек в кои-то веки. Грустно! Остаётся надеяться, что ещё способен на волшебство в других аспектах игры. Ближайшие два матча могут оказаться последним доводом Короля. Несмотря на весь скепсис, с которым к такому прозвищу относился, надеюсь, что Леброн своё слово в этой серии ещё скажет и оно будет веским, королевским.
Чушь.
Леброн и в Хит показывал цифры типа 6/20, не забивая открыто лейапы.
Вчерашний фэйл с данком - всего лишь неудачный эпизод для “шактинэфул».
+11
-3
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Максим Максимов
Лишь бы повод был накинуть на вентилятор
+9
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Владимир Алексеев
Ответ Djoyin
Что эти "эксперты" запоют, когда Леброн сделает 40 тысяч очков за карьеру в регулярках и 8000 очков в плей-офф? Он может аккумулятор и поменять вообще-то
Леброну до 8000 очков в плей-офф осталось 40 очков - максимум за 2 матча, которые у него есть в этом сезоне.
+7
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Cash_flow
Ответ Ola BP
Чушь. Леброн и в Хит показывал цифры типа 6/20, не забивая открыто лейапы. Вчерашний фэйл с данком - всего лишь неудачный эпизод для “шактинэфул».
Окей, ну ты же не будешь отрицать, что Леброн из Хит-2013 и Леброн из Лейкерс-2023 это игроки разных физических возможностей.

Вчера пересматривал его баззер против Индианы Джорджа за 02.2 до конца, также в игре плей-офф. PG13 об этом моменте вспоминал в своём подкасте не так давно. Насколько же молниеносно всё тогда сделал Леброн и просто не оставил Джорджу ни одного шанса отзащищаться. Леброн из 2023-го вряд ли сможет сыграть также в аналогичной ситуации.
Но при всём этом, я верю в то, что дедушка Джеймс ещё не сказал своего последнего слова в главных матчах сезона
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Владимир Алексеев
Леброн последние 2 регулярки надрывался, набирая в среднем 30.3 и 28.9 очков, что критично много для его возраста и больше в среднем по его карьере. После того как он побил рекорд Карима, ему нужно вернуться к комфортным 25 очков или меньше. Беречь силы и здоровье к плову и в следующем сезоне снова попытаться дойти до финала чемпионата.
+5
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Ola BP
Ответ Cash_flow
Окей, ну ты же не будешь отрицать, что Леброн из Хит-2013 и Леброн из Лейкерс-2023 это игроки разных физических возможностей. Вчера пересматривал его баззер против Индианы Джорджа за 02.2 до конца, также в игре плей-офф. PG13 об этом моменте вспоминал в своём подкасте не так давно. Насколько же молниеносно всё тогда сделал Леброн и просто не оставил Джорджу ни одного шанса отзащищаться. Леброн из 2023-го вряд ли сможет сыграть также в аналогичной ситуации. Но при всём этом, я верю в то, что дедушка Джеймс ещё не сказал своего последнего слова в главных матчах сезона
Дак я и не отрицаю, что Леброн сдал в физике.
Просто из одного неудачного матча сделали какую-то новость.
Леброн - самый совершенный игрок в истории(моё мнение).
Он мог на площадке всё. А его пик уникальности был в Кавс, когда МВП дали Дюранту, хотя лучший по всем параметрам был Леброн.
Но и даже тогда он мог смазать простой лей-ап. Это не элемент старости)
Его так же стопорили в краске, когда он за матч попадал ниже 30%.
Всякое бывало.
И то что он сейчас меньше берет на себя - факт. Может хочет, что бы каждый брал на себя ответственность, что делает команду сильнее и опаснее. Может физики не хватает. Но Леброн пашет в защите, неплохо попадает из под кольца(у него второй результат после Букера), но прям тотальные проблемы с трехой. Причём весь сезон. Если в прошлом году он как заправский шутер пулял, то в этот сезон прям неудачный.
Стал ли слабее Леброн? Да, конечно.
Но вчерашние неудачные моменты просто раздули из ничего)
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pele_kan
за 20 лет могла и разрядиться)
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varion
У всех бывает: «не день Бэкхема» :)
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vlasovsport
Холодный ветер с дождем
Усилился стократно
Все говорит об одном
Что нет пути обратно
Что ты не мой Лопушок
А я не твой Андрейка
Что у Леброна
Села батарейка...
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Djoyin
Что эти "эксперты" запоют, когда Леброн сделает 40 тысяч очков за карьеру в регулярках и 8000 очков в плей-офф? Он может аккумулятор и поменять вообще-то
+6
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Амбидекстер Сцевола
Игра как прощание с эпохой. Леброн времён Хит бы просто снёс из-под кольца любого, кто вздумал бы ему мешать, а сейчас в борьбе проходит и не всегда забивает. Обычный человек в кои-то веки. Грустно! Остаётся надеяться, что ещё способен на волшебство в других аспектах игры.
Ближайшие два матча могут оказаться последним доводом Короля. Несмотря на весь скепсис, с которым к такому прозвищу относился, надеюсь, что Леброн своё слово в этой серии ещё скажет и оно будет веским, королевским.
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Растислав Лупеко
Охренели совсем деду уже и так скоро 40
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mqh9pzrxgf
Ответ ФомаМаня
20 лет на высочайшем уровне. Сейчас в лиге есть игроки, которые родились позже, чем Брон играть в НБА начал. Только в ПО матчей сыграл больше, чем 3 полных мезона регулярки. Но почему то есть уверенность, что дед ещё не сказал последнего слова
Даже в случае вылета так будет казаться. Ибо ожидания огромные, а возраст не победить
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ken35
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Ответ Амбидекстер Сцевола
Игра как прощание с эпохой. Леброн времён Хит бы просто снёс из-под кольца любого, кто вздумал бы ему мешать, а сейчас в борьбе проходит и не всегда забивает. Обычный человек в кои-то веки. Грустно! Остаётся надеяться, что ещё способен на волшебство в других аспектах игры. Ближайшие два матча могут оказаться последним доводом Короля. Несмотря на весь скепсис, с которым к такому прозвищу относился, надеюсь, что Леброн своё слово в этой серии ещё скажет и оно будет веским, королевским.
+++
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Cash_flow
Ответ Ola BP
Дак я и не отрицаю, что Леброн сдал в физике. Просто из одного неудачного матча сделали какую-то новость. Леброн - самый совершенный игрок в истории(моё мнение). Он мог на площадке всё. А его пик уникальности был в Кавс, когда МВП дали Дюранту, хотя лучший по всем параметрам был Леброн. Но и даже тогда он мог смазать простой лей-ап. Это не элемент старости) Его так же стопорили в краске, когда он за матч попадал ниже 30%. Всякое бывало. И то что он сейчас меньше берет на себя - факт. Может хочет, что бы каждый брал на себя ответственность, что делает команду сильнее и опаснее. Может физики не хватает. Но Леброн пашет в защите, неплохо попадает из под кольца(у него второй результат после Букера), но прям тотальные проблемы с трехой. Причём весь сезон. Если в прошлом году он как заправский шутер пулял, то в этот сезон прям неудачный. Стал ли слабее Леброн? Да, конечно. Но вчерашние неудачные моменты просто раздули из ничего)
Всё верно
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И так великий … спереди только Джордан
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I'mNotChrisPaul
Ответ Ola BP
Дак я и не отрицаю, что Леброн сдал в физике. Просто из одного неудачного матча сделали какую-то новость. Леброн - самый совершенный игрок в истории(моё мнение). Он мог на площадке всё. А его пик уникальности был в Кавс, когда МВП дали Дюранту, хотя лучший по всем параметрам был Леброн. Но и даже тогда он мог смазать простой лей-ап. Это не элемент старости) Его так же стопорили в краске, когда он за матч попадал ниже 30%. Всякое бывало. И то что он сейчас меньше берет на себя - факт. Может хочет, что бы каждый брал на себя ответственность, что делает команду сильнее и опаснее. Может физики не хватает. Но Леброн пашет в защите, неплохо попадает из под кольца(у него второй результат после Букера), но прям тотальные проблемы с трехой. Причём весь сезон. Если в прошлом году он как заправский шутер пулял, то в этот сезон прям неудачный. Стал ли слабее Леброн? Да, конечно. Но вчерашние неудачные моменты просто раздули из ничего)
эмм, когда Дюрант получил мвп - Леброн играл за Хит (сезон 13-14)
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Ola BP
Ответ I'mNotChrisPaul
эмм, когда Дюрант получил мвп - Леброн играл за Хит (сезон 13-14)
Мвп финала за ГС.
Леброн там космическую стату показывал.
Это был его пик.
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I'mNotChrisPaul
Ответ Ola BP
Мвп финала за ГС. Леброн там космическую стату показывал. Это был его пик.
по цифрам да, но все таки сильнейший Джеймс был в сезоне 12-13, обсолютно лучший и неудержимый игрок как в атаке, так и в защите, ПО-2017 тоже космос, лучший перформанс за Кливленд (для меня даже сильнее, чем 2016, 2018, 2007 и 2009)
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Goddemic
Ответ Sanan1908
Удивительно, что все ждут именно от Джеймса нереальную игру, но забывая сколько ему лет и сколько он играет. И чуть что все его хейтят
Так без нереальных игр от Леброна ЛАЛ будет тяжело. Денвер стабильно хорош с Йокичем, и 2 игры у них в запасе.
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