Эди Тавареш – лучший по игре в защите Евролиги в сезоне-22/23

Теги Turkish Airlines EuroLeague Олимпиакос Реал видео Эди Тавареш Монако Томас Уолкап Джон Браун Баскетбол

Центровой «Реала» Эди Тавареш получил приз лучшему по игре в защите Евролиги в сезоне-22/23.

Тавареш в 38 матчах сезона набирает 10,9 очка, 6,6 подбора, 0,9 перехвата и 2,2 блок-шота в среднем за игру.

Приз лучшему по игре в защите вручается по итогам голосования тренеров Евролиги. Тавареш стал лауреатом в третий раз за карьеру.

Второе место в голосовании занял Томас Уолкап («Олимпиакос»), на третьем Джон Браун из «Монако».

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