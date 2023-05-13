Эди Тавареш – лучший по игре в защите Евролиги в сезоне-22/23
Центровой «Реала» Эди Тавареш получил приз лучшему по игре в защите Евролиги в сезоне-22/23.
Тавареш в 38 матчах сезона набирает 10,9 очка, 6,6 подбора, 0,9 перехвата и 2,2 блок-шота в среднем за игру.
Приз лучшему по игре в защите вручается по итогам голосования тренеров Евролиги. Тавареш стал лауреатом в третий раз за карьеру.
Второе место в голосовании занял Томас Уолкап («Олимпиакос»), на третьем Джон Браун из «Монако».
Дальние передачи Кевина Лава – редкое искусство. Овладел им благодаря неумению бросать, тренировкам отца и равнению на знаменитого крестного
2 комментария