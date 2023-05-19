« » начал финал Западной конференции с двух домашних побед – 2-0.

Команды НБА имеют общий результат 6-56 в финале конференции после 0-2 на старте. При этом две победы в подобных сериях были одержаны при участии лидера «озерников» .

Джеймс дважды участвовал в «камбеках» после 0-2 с « » – в 2007 и 2018 годах.

«Нам надо продолжать играть с таким же настроем, как мы делали это во втором матче», – заявил Леброн.

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