Команды НБА имеют результат 6-56 в финале конференции после 0-2 на старте. Две победы были одержаны при участии Леброна

Теги Кливленд Леброн Джеймс Денвер Лейкерс НБА НБА плей-офф Баскетбол

«Денвер» начал финал Западной конференции с двух домашних побед – 2-0.

Команды НБА имеют общий результат 6-56 в финале конференции после 0-2 на старте. При этом две победы в подобных сериях были одержаны при участии лидера «озерников» Леброна Джеймса.

Джеймс дважды участвовал в «камбеках» после 0-2 с «Кливлендом» – в 2007 и 2018 годах.

«Нам надо продолжать играть с таким же настроем, как мы делали это во втором матче», – заявил Леброн.

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20 комментариев

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Ostap Benderr
Ответ Сергей Волинцов
Сакраменто тоже вёл 2- 0 против Гсв
Речь про финалы конфы, а не про 1 раунд.
+24
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+24
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АРХАТ
Из этих 2 камбэков ни одного после 0-2 "дома". Все "в гостях".
+21
-1
+20
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Bek_cp3
Ответ Владимир Алексеев
может сыграть исторический фактор: Денвер никогда не побеждал в финале конфы, а Леброн побеждал в финале 10 из 11.
а может начаться новая история с новыми историческими фактами
+20
-1
+19
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Владимир Алексеев
может сыграть исторический фактор: Денвер никогда не побеждал в финале конфы, а Леброн побеждал в финале 10 из 11.
+8
-3
+5
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Analjinn
Ответ заблокированному пользователю
Ну где вы там фанаты Лейкерс … 🤣
На месте. Серия до четырёх побед, надеюсь на то что Дэвис себя проявит.
+9
-4
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Goddemic
Эх, до сих пор помню ту рубку с Детройтом в 2007. В 5-й игре Леброн набрал 48 (25 последних очков команды в 4 четверти и овертайме), забрал преимущество площадки и выиграл 4-2 дома...
ЛАЛ нужен хотя бы винтажный Леброн из 6 матча с ГСВ, чтобы на что-то рассчитывать.
+4
0
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arspurs9
Ответ Goddemic
Эх, до сих пор помню ту рубку с Детройтом в 2007. В 5-й игре Леброн набрал 48 (25 последних очков команды в 4 четверти и овертайме), забрал преимущество площадки и выиграл 4-2 дома... ЛАЛ нужен хотя бы винтажный Леброн из 6 матча с ГСВ, чтобы на что-то рассчитывать.
ЛАЛ нужно просто запретить кидать ему трешки)
У человека за 2 матча 0 из 10. Сохрани мяч, пройди в краску, даже половину из этого закинете или штрафные - уже 10 очков. В обоих матчах разрыв минимальный.
Рядом Ривз, у которого 10 из 18 (55%) трешек.
+4
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Вадим Ахтямов
помню в 2012 году Оклахома 0-2 проигрывала Сан-Антонио, но потом взяли серию 4-2
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Goddemic
Ответ arspurs9
ЛАЛ нужно просто запретить кидать ему трешки) У человека за 2 матча 0 из 10. Сохрани мяч, пройди в краску, даже половину из этого закинете или штрафные - уже 10 очков. В обоих матчах разрыв минимальный. Рядом Ривз, у которого 10 из 18 (55%) трешек.
тоже был удивлён, что эго взыграло над суперкомпьютером в его голове.
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Stormbringer
Ответ Goddemic
тоже был удивлён, что эго взыграло над суперкомпьютером в его голове.
Рефлекс на трешку ответить трешкой - он в НБА неистребим у многих)
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АРХАТ
Интересно из остальных 4 камбэков есть хоть один после 0-2 "дома"?
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Яма
В 2007-м первые 2-игры закончились как под копирку 79:76.
В обоих матчах счёт был 75:75.
В обоих после 75:75 с линии вперёд выходили Кливленд 76:75
В обоих, после выхода вперёд Детройта атаковал ЛеБрон, но промазал.
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гилберт
Ответ АРХАТ
Из этих 2 камбэков ни одного после 0-2 "дома". Все "в гостях".
Спасибо. Как раз хотел спросить.
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arspurs9
Ответ Goddemic
тоже был удивлён, что эго взыграло над суперкомпьютером в его голове.
При этом всю ПО до этого он откровенно показывал, что не тянет одеяло и готов отдавать мяч в нужные моменты. Но тут не выдержал
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