Команды НБА имеют результат 6-56 в финале конференции после 0-2 на старте. Две победы были одержаны при участии Леброна
«Денвер» начал финал Западной конференции с двух домашних побед – 2-0.
Команды НБА имеют общий результат 6-56 в финале конференции после 0-2 на старте. При этом две победы в подобных сериях были одержаны при участии лидера «озерников» Леброна Джеймса.
Джеймс дважды участвовал в «камбеках» после 0-2 с «Кливлендом» – в 2007 и 2018 годах.
«Нам надо продолжать играть с таким же настроем, как мы делали это во втором матче», – заявил Леброн.
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ЛАЛ нужен хотя бы винтажный Леброн из 6 матча с ГСВ, чтобы на что-то рассчитывать.
У человека за 2 матча 0 из 10. Сохрани мяч, пройди в краску, даже половину из этого закинете или штрафные - уже 10 очков. В обоих матчах разрыв минимальный.
Рядом Ривз, у которого 10 из 18 (55%) трешек.
В обоих матчах счёт был 75:75.
В обоих после 75:75 с линии вперёд выходили Кливленд 76:75
В обоих, после выхода вперёд Детройта атаковал ЛеБрон, но промазал.