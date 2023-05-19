Леброн Джеймс: «Мы прибавили по сравнению с первым матчем. Теперь надо сделать то же самое в третьей игре»

Форвард «Лейкерс» после второго матча серии с « » (108:103, 2-0) рассказал, как команда может вернуться в серию.

«Мне кажется, нам удалось прибавить во втором матче с «Денвером», если сравнивать с первой встречей.

Если нам удастся сделать то же самое и стать лучше в третьем матче, то мы будем претендовать на победу», – заявил Джеймс.

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