Леброн Джеймс: «Мы прибавили по сравнению с первым матчем. Теперь надо сделать то же самое в третьей игре»

Теги Леброн Джеймс Денвер Лейкерс НБА НБА плей-офф Баскетбол

Форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс после второго матча серии с «Денвером» (108:103, 2-0) рассказал, как команда может вернуться в серию. 

«Мне кажется, нам удалось прибавить во втором матче с «Денвером», если сравнивать с первой встречей.

Если нам удастся сделать то же самое и стать лучше в третьем матче, то мы будем претендовать на победу», – заявил Джеймс.

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25 комментариев

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jjeka
Ощущение было, что за этот матч Леброн резко постарел. Но актерское мастерство с годами только лучше
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Mr.Trol
Ответ jjeka
Ощущение было, что за этот матч Леброн резко постарел. Но актерское мастерство с годами только лучше
Как бы человек не поддерживал организм, с возрастом гарантированно уходит резкость и требуется куда больше времени, чтобы восстановиться после игры. Выносливость можно поддерживать на схожей уровне, но в любом случае ты переходишь в эконом режим, перестаёшь играть в полную силу там, где тебе кажется что нет необходимости, не бросаешься за каждым мячом. Старение неизбежно, его трудно принять психологически.
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Mr.BadGuy
Еще бы ты свои трехи перестал кидать, и Дэвис свои сложные средние. До 4 четверти нормально играли пока Леброн и Дэвис не взяли в свои руки все.
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pele_kan
ну да, особенно вы с АД прибавили, лол
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Михаил Галкин
Ответ jjeka
Ощущение было, что за этот матч Леброн резко постарел. Но актерское мастерство с годами только лучше
Вдобавок в одночасье оправдал прозвище с просторов Спортса: «леЧок» .
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Jazzzz
Если будет свип, то с вероятностью под 70-80% можно предположить, что Денвер - чемпион. Кто бы не вышел от Востока.
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Владимир Алексеев
Ответ Mr.BadGuy
Еще бы ты свои трехи перестал кидать, и Дэвис свои сложные средние. До 4 четверти нормально играли пока Леброн и Дэвис не взяли в свои руки все.
мне кажется, "все" так играют. У Леброна и Дэвиса кроме того и опыта побольше чем у среднестатистического игрока. В каком-то матче фартит, в каком-то нет. С дивана всегда картинка яснее :)))
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zippa
Сегодня играл старый Леброн, это заметно. Грустно, но время не обмануть.
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Rodbert
На победу наиграли, неплохо отзащищались, но Джамал начал какую то дичь творить. А в целом сыграли неплохо.
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Ванька
Ответ Jazzzz
Если будет свип, то с вероятностью под 70-80% можно предположить, что Денвер - чемпион. Кто бы не вышел от Востока.
Если предположить, что Майами выйдет, то кто будет держать Батлера? Мюррей страдает даже в этой серии в защите и при разменах. Вспомнить еще как божил Букер. При этом у Майами неплохой стоппер под кольцом есть.
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Андрей 13
Ответ Mr.BadGuy
Еще бы ты свои трехи перестал кидать, и Дэвис свои сложные средние. До 4 четверти нормально играли пока Леброн и Дэвис не взяли в свои руки все.
Он брал эти трехи в ключевые моменты, он это любит. если бы попал, все бы сказали что Джеймс трехами зарешал матч. Но увы, не попал, концовки двух матчей провалил. А на фоне маленьких ГСВ был суперменом, какие овации здесь были... Между прочим всегда пользовался своим физическим превосходством, как и Дэвис. против Денвера оно не так очевидно. Отсюда и результат.
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Birdman NBA
Ответ Arti22
Пахнет свипом если честно
Пахнет 7ю матчами с домашними победами
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Андрей 13
Ответ Jazzzz
Если будет свип, то с вероятностью под 70-80% можно предположить, что Денвер - чемпион. Кто бы не вышел от Востока.
В ЛА нас вероятно ждет "домашнее судейство"...
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Mr.Trol
Ответ Jazzzz
Если будет свип, то с вероятностью под 70-80% можно предположить, что Денвер - чемпион. Кто бы не вышел от Востока.
ЛАЛ пару игр зацепят.
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Korban Cobain
Еще больше трех кидай )
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arspurs9
Леброн умеет играть, опыта вагон, это видно. Но возраст дает о себе знать. Лал нужно реагировать и перестраиваться. Зачем всю четвертную четверть мяч шел к Брону с Дэвисом - загадка. Да, звезды, но все же. Есть ведь тот же Ривз, который доказал, что умеет в клатч и неплох на трешке. Есть Хачимура, у которого отлично летело вчера. Но нет, будет переть через трешки Брона (это вообще что) и Дэвиса (еще смешнее).
Весь прогресс просто сводится на нет.
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Dmitriy Yarmolenko
Леброн включился по полной но не затащил.
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Starkom
Вообще Лейкерс весь матч играли лучше. Мэлоун без конца тасовал защиту, потому что Лейкерс целенаправленно использовали слабость Йокича в защите. В конце третьей даже зону встали, чтобы спрятать в защите Йокича. В итоге кинули Николу на Леброна и Леброн бросал абсолютно свободные трёхи. По мне это плохая стратегия - даже с его нынешним процентом он должен был пару-тройку настолько открытых трёх попасть. Но не попал. И даже при этом Денвер спасло только вдохновение Мюррея.
Так что всё ещё впереди.
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leon01
Поражение имени Леброна
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Djoyin
В первой игре Йокич набрал 33 очка, во второй 23. В третьей будет 13, что ли? Скриньте на всякий случай, вдруг так и будет. Но это не точно
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Bek_cp3
По ходу Леба решил проиграть тоже следующую игру, говорит опять то же самое хочет сделать
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Александр Митраков
Ответ Djoyin
В первой игре Йокич набрал 33 очка, во второй 23. В третьей будет 13, что ли? Скриньте на всякий случай, вдруг так и будет. Но это не точно
А Дэвис в минус уйдет?)
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