Леброн Джеймс: «Мы прибавили по сравнению с первым матчем. Теперь надо сделать то же самое в третьей игре»
Форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс после второго матча серии с «Денвером» (108:103, 2-0) рассказал, как команда может вернуться в серию.
«Мне кажется, нам удалось прибавить во втором матче с «Денвером», если сравнивать с первой встречей.
Если нам удастся сделать то же самое и стать лучше в третьем матче, то мы будем претендовать на победу», – заявил Джеймс.
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Весь прогресс просто сводится на нет.
Так что всё ещё впереди.