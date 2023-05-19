Форвард «Голден Стэйт» обратился к недоброжелателям на фоне критики после вылета из плей-офф во втором раунде.

«Многие из вас, ребята, проявили неуважение в этих комментариях. Глорики. Тем не менее, как мне кажется, вас реально беспокоит то, каким игроком я являюсь, и каким лидером я являюсь. Понимаю… сложно уложить все это в голове. Но просто примите это.

Со всей скромностью скажу, что я в элите как игрок и как лидер 🤷🏿‍♂️», – написал Грин в соцсетях.

Династия «Голден Стэйт» – еще не все. Просьба не расходиться