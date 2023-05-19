Дрэймонд Грин обратился к критикам: «Я в элите как игрок и как лидер»

Теги Голден Стэйт НБА болельщики Дрэймонд Грин Баскетбол

Форвард «Голден Стэйт» Дрэймонд Грин обратился к недоброжелателям на фоне критики после вылета из плей-офф во втором раунде.

«Многие из вас, ребята, проявили неуважение в этих комментариях. Глорики. Тем не менее, как мне кажется, вас реально беспокоит то, каким игроком я являюсь, и каким лидером я являюсь. Понимаю… сложно уложить все это в голове. Но просто примите это.

Со всей скромностью скажу, что я в элите как игрок и как лидер 🤷🏿‍♂️», – написал Грин в соцсетях.

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32 комментария

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lucasche
gloriki
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badaboom
И как токсик тож
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Kikir
Ну это браза Клэя с его 4 чемпионствами. Посаны, хватит жить прошлыми заслугами, уйдете на пенсию вас будут почитать за них, но сейчас то надо по сути собирать новую команду. А этот из подкастов не вылезает… тебе бы лучше из зала не вылезать
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seregqua
Ответ Budabuda
а когда в последний раз эта элита выступала на матче всех звёзд?
В прошлом сезоне (а всего - 4 раза). В символическую сборную по защите и в этом году попал (а всего - 8 раз).
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Budabuda
а когда в последний раз эта элита выступала на матче всех звёзд?
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pele_kan
Ответ zippa
ГСВ начали про глориков, отлично! То есть глорик это хорошо, когда он за тебя, а когда глорит за другого - это плохо и можно пристыдить и посмеяться. Команда с самым большим глор-вагоном в истории.
ну до глоров ЛАЛ им далеко, вот уж от кого спасу нет на спортсе
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Tim Timson
Ответ nikitosdaipoltos
Как по мне, это вообще трэш включать его в защитную пятерку
любого из Чикаго этого сезона включать куда то треш)
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nikitosdaipoltos
Ответ Tim Timson
Карузо Гоат)
Как по мне, это вообще трэш включать его в защитную пятерку
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Gauche
Ответ Мурзин Ринат
Букеру показывал, потом Бруксу, потом на пресс конференции тоже)
А, про Букера я уже и забыл ) Клэй тогда з глузду зъихав на почве самоутверждения, игра не шла, и Букер со своим трэштоком забрался под кожу. Букер сильнее Томпсона во многих аспектах, и это ещё больше его заводило, но при этом он понимал, что с баскетболом Букера кольца не завоевывают. Я ещё тогда говорил, что у Клэя третья серьёзная травма - мозга. Про пресс-конференцию вообще не в курсе.
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Мурзин Ринат
Ответ Gauche
А он что-то говорил? Там был только жест в направлении одного незатыкающегося хайла.
Букеру показывал, потом Бруксу, потом на пресс конференции тоже)
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Gauche
Ответ Мурзин Ринат
Спасибо что напомнили, а то Клэй давно уже не говорил , про 4 перстня)
А он что-то говорил? Там был только жест в направлении одного незатыкающегося хайла.
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Vanila Panda
прямо со всей скромностью сказал
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Pavel Egorov
Ответ Budabuda
а когда в последний раз эта элита выступала на матче всех звёзд?
Эта элита во второй защитной пятерке по итогам года. Должен быть в первой. Это элита или нет? Каждый туда попадает?
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NikolayOss
И последние пару лет как балабол.
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Я из Ленинграда
Ответ Gauche
Ну, если сравнивать с сезоном 73-9... Выходит на 5-6 очков, 1-3 подбора и на 8-10 процентов трехочковых меньше. И тем не менее, всё ещё определяет игру команды и является вторым по ценности её игроком. Так что, игрок элитный, но не звезда. То, что в команде застой и брожение, не его вина.
.... Его в первую очередь.
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Nightyork97
Он точно читает Sports
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Djoyin
Прошлые заслуги - это всё равно заслуги. 4 выигранных титула чемпиона НБА против нуля таких титулов у любого из его хейтеров - это весомо.
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Odissey ru
но ты слишком много говоришь...
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noke
Да, да чувак. Два чувака из самой-самой элиты истории НБА подарили тебе перстни, а ты, конечно, элитный игрок и лидер. Даже третьим игроком команды из этих побед был только один раз.
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гилберт
Когда был нереально крут! Но это все уже в прошлом.
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mqh9pzrxgf
И трепло элитное) столько лапши на уши вешать)
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serginn
FAN BOYS = глорики? Ок, буду знать.
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HARDWELL RUSSIA
Пора остаться на пенсии,а не в элите.А то пока в игре ничего не показывает и ГСВ страдают от этого.Но руководство само дало право так говорить,продлевая контракт и рассчитывая снова на Грина.
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Gauche
Ответ Я из Ленинграда
.... Его в первую очередь.
Дюранта надо было осадить, ибо оборзел. Пула надо было осадить, ибо оборзел. Ок, не деликатно вышло, но от тафгаев и не принято ждать особой деликатности. Надо понимать, что произошедшее было в интересах не одного Грина, тафгай защищал лидеров.
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Tim Timson
Ответ nikitosdaipoltos
Карузо в первой пятёрке)
Карузо Гоат)
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