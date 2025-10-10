Богдан Богданович не смог доиграть матч против «Гуанчжоу» из-за травмы спины

Богданович преждевременно покинул площадку.

На предсезонный матч против «Гуанчжоу» 33-летний защитник вышел в стартовом составе, но провел на паркете только 2 минуты, после чего ушел в раздевалку, держась за поясницу.

На Евробаскете-2025 Богданович сыграл всего два матча за Сербию, после чего травма подколенного сухожилия вынудила его пропустить остаток турнира. «Клипперс » подтвердили, что новая травма не связана со старой.

Без сербского защитника «Лос-Анджелес» вынес соперника (142:95). Больше всех минут на площадке провел Кавай Ленард (18), отметившись 18 очками и 2 передачами.