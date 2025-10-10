Богдан Богданович не смог доиграть матч против «Гуанчжоу» из-за травмы спины
Богданович преждевременно покинул площадку.
На предсезонный матч против «Гуанчжоу» 33-летний защитник вышел в стартовом составе, но провел на паркете только 2 минуты, после чего ушел в раздевалку, держась за поясницу.
На Евробаскете-2025 Богданович сыграл всего два матча за Сербию, после чего травма подколенного сухожилия вынудила его пропустить остаток турнира. «Клипперс» подтвердили, что новая травма не связана со старой.
Без сербского защитника «Лос-Анджелес» вынес соперника (142:95). Больше всех минут на площадке провел Кавай Ленард (18), отметившись 18 очками и 2 передачами.
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: BasketNews
