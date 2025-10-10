Чарльз Баркли: «Бакс» сделали все возможное для Янниса, а он думает: «Если не выиграю титул в этом году, то ухожу». Мне это не нравится»

Телеэксперт недоволен поведением суперзвезды «Милуоки».

«Знаете, интересно, как эти парни чувствуют себя в праве играть за чемпионство каждый год. Но все хотят выиграть чемпионат, чувак. Вы должны отдать должное «Милуоки », потому что я бы хотел, чтобы кто-то любил меня так же сильно, как «Бакс» любят Янниса.

Они заполучили для него Дэмиана Лилларда. Они заполучили для него Майлза Тернера. Они сделали все возможное. А он думает: «Если не выиграю титул в этом году, то ухожу». Мне это не нравится», – заключил Баркли .

Ранее Яннис Адетокумбо заявил , что он «сосредоточен и готов вести «Бакс», но если через шесть-семь месяцев решу иначе, это тоже нормально».