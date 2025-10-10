Егор Дёмин приступил к контактным тренировкам, россиянин пропустит матч с «Финиксом»
Российский новичок «Бруклина» продолжает восстановление после травмы.
По сообщению репортера Эрика Слейтера, Дёмин участвует в контактных тренировках команды, которая сейчас находится в Китае.
8-й пик драфта-2025 восстанавливается после разрыва подошвенной фасции, полученного минувшим летом, и не примет участия в сегодняшнем предсезонном матче против «Санс», который начнется в 15.00 по московскому времени.
Перед игрой против «Хапоэля Иерусалим» 4 октября главный тренер «Нетс» Жорди Фернандес воздержался от каких-либо конкретных прогнозов относительно сроков восстановления россиянина.
