Егор Дёмин приступил к контактным тренировкам, россиянин пропустит матч с «Финиксом»

Российский новичок «Бруклина» продолжает восстановление после травмы.

По сообщению репортера Эрика Слейтера, Дёмин участвует в контактных тренировках команды, которая сейчас находится в Китае.

8-й пик драфта-2025 восстанавливается после разрыва подошвенной фасции, полученного минувшим летом, и не примет участия в сегодняшнем предсезонном матче против «Санс», который начнется в 15.00 по московскому времени.

Перед игрой против «Хапоэля Иерусалим» 4 октября главный тренер «Нетс» Жорди Фернандес воздержался от каких-либо конкретных прогнозов относительно сроков восстановления россиянина.