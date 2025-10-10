Фото
Егор Дёмин приступил к контактным тренировкам, россиянин пропустит матч с «Финиксом»

Российский новичок «Бруклина» продолжает восстановление после травмы.

По сообщению репортера Эрика Слейтера, Дёмин участвует в контактных тренировках команды, которая сейчас находится в Китае.

8-й пик драфта-2025 восстанавливается после разрыва подошвенной фасции, полученного минувшим летом, и не примет участия в сегодняшнем предсезонном матче против «Санс», который начнется в 15.00 по московскому времени.

Перед игрой против «Хапоэля Иерусалим» 4 октября главный тренер «Нетс» Жорди Фернандес воздержался от каких-либо конкретных прогнозов относительно сроков восстановления россиянина.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: страница репортера Эрика Слейтера в соцсети X
logoЕгор Дёмин
Баскетбол - фото
logoФиникс
предсезонные матчи
logoБруклин
logoНБА
