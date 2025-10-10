Президент «Басконии» не пускал арбитров в их раздевалку в перерыве матча с «Панатинаикосом»
Хосен Керехета, видимо, был очень недоволен судьями.
Согласно официальному протоколу встречи «Баскония» – «Панатинаикос», судьи не могли попасть в раздевалку в перерыве матча, потому что им преградил путь президент испанского клуба Хосен Керехета.
По имеющимся данным, Керехета встал перед входом в раздевалку и не пускал арбитров внутрь, что вызвало напряжение, пока судьи пытались понять причину его действий. Примерно через две минуты он наконец поговорил с ними и разрешил им пройти.
Перед началом второй половины представитель клуба подошел к арбитрам, чтобы извиниться за поведение Керехеты, пояснив, что «президент был раздражен».
Игра продолжилась без дальнейших инцидентов, и «Панатинаикос» в итоге одержал победу со счетом 86:84 благодаря победному броску Кендрика Нанна.
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: BasketNews
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости