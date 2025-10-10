0

Президент «Басконии» не пускал арбитров в их раздевалку в перерыве матча с «Панатинаикосом»

Хосен Керехета, видимо, был очень недоволен судьями.

Согласно официальному протоколу встречи «Баскония» – «Панатинаикос», судьи не могли попасть в раздевалку в перерыве матча, потому что им преградил путь президент испанского клуба Хосен Керехета.

По имеющимся данным, Керехета встал перед входом в раздевалку и не пускал арбитров внутрь, что вызвало напряжение, пока судьи пытались понять причину его действий. Примерно через две минуты он наконец поговорил с ними и разрешил им пройти.

Перед началом второй половины представитель клуба подошел к арбитрам, чтобы извиниться за поведение Керехеты, пояснив, что «президент был раздражен».

Игра продолжилась без дальнейших инцидентов, и «Панатинаикос» в итоге одержал победу со счетом 86:84 благодаря победному броску Кендрика Нанна.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: BasketNews
Баскония
Хосен Керехета
Евролига
Панатинаикос
судьи
