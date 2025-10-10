Джонатан Куминга: «Предпочитаю не спрашивать о своей роли в «Голден Стэйт», потому что мне никто ничего не объяснит. И ладно»

Форвард «Уорриорс» перестал спрашивать главного тренера о своей роли в команде.

«Я не спрашиваю Керра о ролях, потому что я знаю, что он мне скажет. Я не трачу свою энергию попусту. Предпочитаю не спрашивать, потому что мне никто ничего не объяснит. И ладно. Просто нужно находить возможности проявить себя, когда выходишь на паркет. Создавать моменты, играть в защите. У меня нет постоянной роли. Я просто выполняю свою задачу: играю в защите и бегу в отрывы», – сказал 23-летний баскетболист.

Ранее Джонатан Куминга согласовал с «воинами» контракт на два года и 46,8 миллиона долларов, который включает опцию клуба на второй сезон.