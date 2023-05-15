«Да не будет же он отсюда бросать». Пол Джордж вспомнил победный бросок Дэмиана Лилларда

Форвард « » пригласил (« ») на очередной выпуск своего подкаста.

Баскетболисты вспомнили исторический эпизод дальнего 3-очкового против «Оклахомы» Джорджа в 2019 году.

«Стою перед ним. Смотрю на табло, а время уходит. Я такой: «Когда он уже играть будет?» Вижу, как он наблюдает за моими движениям. Думаю: «Да не будет же он отсюда бросать». Поэтому прыгнул еще до того, как он начал релиз. Две секунды до конца, бросок в любом случае будет тяжелым. Он еще и в сторону отшагивает. Бам. Пока мяч летел, я его так глазами провожал, словно в рекламе Gatorade», – вспомнил Джордж.

«Люди этого не понимают. Пока ты не оказался в такой же ситуации, ты понятия не имеешь, каково это. Сблизишься – он уйдет от тебя на дриблинге. 11 метров до кольца. Тяжелый, мать его, бросок, на который способны два человека в Лиге. И они даже глазом не моргнут», – дополнил Дерозан.

«Я тогда был на эмоциях весь. СМИ меня «съели», Дэйм думал, что я что-то против него имею. Это правда плохой бросок, сделанный элитным шутером.

Так обидно быть на стороне проигравших в столь культовом эпизоде. Потом рекламу про это начали крутить. Дети такие: «Папа! Быстрее переключай канал!» – закончил Джордж, смеясь.

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