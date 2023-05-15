«Да не будет же он отсюда бросать». Пол Джордж вспомнил победный бросок Дэмиана Лилларда

Теги Чикаго Клипперс НБА Оклахома-Сити Демар Дерозан Пол Джордж Дэмиан Лиллард Баскетбол

Форвард «Клипперс» Пол Джордж пригласил Демара ДерозанаЧикаго») на очередной выпуск своего подкаста.

Баскетболисты вспомнили исторический эпизод дальнего 3-очкового Дэмиана Лилларда против «Оклахомы» Джорджа в 2019 году.

«Стою перед ним. Смотрю на табло, а время уходит. Я такой: «Когда он уже играть будет?» Вижу, как он наблюдает за моими движениям. Думаю: «Да не будет же он отсюда бросать». Поэтому прыгнул еще до того, как он начал релиз. Две секунды до конца, бросок в любом случае будет тяжелым. Он еще и в сторону отшагивает. Бам. Пока мяч летел, я его так глазами провожал, словно в рекламе Gatorade», – вспомнил Джордж.

«Люди этого не понимают. Пока ты не оказался в такой же ситуации, ты понятия не имеешь, каково это. Сблизишься – он уйдет от тебя на дриблинге. 11 метров до кольца. Тяжелый, мать его, бросок, на который способны два человека в Лиге. И они даже глазом не моргнут», – дополнил Дерозан.

«Я тогда был на эмоциях весь. СМИ меня «съели», Дэйм думал, что я что-то против него имею. Это правда плохой бросок, сделанный элитным шутером.

Так обидно быть на стороне проигравших в столь культовом эпизоде. Потом рекламу про это начали крутить. Дети такие: «Папа! Быстрее переключай канал!» – закончил Джордж, смеясь.

Династия «Голден Стэйт» – еще не все. Просьба не расходиться

Нам обещали «Финикс» в финале НБА. Только кажется, Кевин Дюрэнт опять не угадал с суперкомандой

«Бостон» смыл «Филадельфию» трехочковой волной 🌊. А Тейтум – Истина: установил рекорд по очкам в 7-х играх

Материалы по теме

7 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Rick Sorkin
Кто хейтил Джорджа за его слова, просто подумайте, если бы Лиллард не попал. Бросок оказался отличным, но позиция ужасная. Было 15 секунд на атаку.
+18
0
+18
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Роман Филатов
По сути этим броском Дэйм похоронил целую франшизу в Окле, легендарный момент конечн
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Лиллард унижатель!
3 человека: Дэйм, Карри и Пул. Последний правда постоянно мимо.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Sonder
Ответ Djoyin
Слово bad на жаргоне афроамериканцев совсем не обязательно означает "плохой", это может означать и "крутой", "сильный"
эксперты по жаргону афроамериканцев на месте?
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий