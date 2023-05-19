Джамал Мюррэй набрал 23 очка в 4-й четверти матча с «Лейкерс»

Теги Денвер Лейкерс НБА видео НБА плей-офф Джамал Мюррэй Баскетбол

Разыгрывающий «Денвера» Джамал Мюррэй сыграл важную роль во втором матче серии с «Лейкерс» (108:103, 2-0).

Мюррэй записал на свой счет 23 очка в решающей четвертой 12-минутке. 

Джамал за первые три четверти реализовал лишь 5 из 17 с игры, но в четвертой попал 6 из 7, включая четыре 3-очковых. Он помог «Наггетс» организовать рывок 15:1, после которого клуб из Колорадо повел 96:84.

Всего на счету Мюррэя 37 очков (11 из 24 с игры), 10 подборов, 5 передач и 4 перехвата за 37 минут.

На Востоке еще раз «Майами» – «Бостон»: Батлер против Тейтума, Споэльстра против самой талантливой команды НБА

Йокич играет так волшебно, что улыбаются даже соперники. Леброн и Дэвис были в порядке, но вперед в серии вышел «Денвер»

Материалы по теме

11 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
fridzon
в прошлом году Денверу более менее нормальный боллхендлер самодостаточный нужен был, который самостоятельно умеет очки набирать. Очень не хватало его, все через Йокича шло
Мюррей же здоровый - это не "более менее норм", это звезда полноценная
+58
0
+58
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
А Р
Ответ RashNomadKazakh
Для меня именно Джамал главная звезда команды.
Выздоравливай
+35
-3
+32
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Антон Патракеев
Помню, перед первым раундом прошлогоднего ПО тогда ещё шеф предложил зарубиться на проход Денвера в серии с ГС. Уже после рукопожатия он узнал о травме Мюррея и очень расстроился. С ним это совершенно другая команда, конечно. Желаю Николе доказать, кто истинный МВП и взять перстни уже, заслужил
+14
-3
+11
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Misson
А ведь Лейкерс еще в середине 3-ей четверти вели +10, но потом Джамал решил показать, кто здесь батя.
+7
0
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ShamilK
Ответ Misson
А ведь Лейкерс еще в середине 3-ей четверти вели +10, но потом Джамал решил показать, кто здесь батя.
Там КСП с Брауном важные трешки попали и быстро сократили отрыв
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Мурзин Ринат
Ответ RashNomadKazakh
Для меня именно Джамал главная звезда команды.
Без Николы Джамал может где-то на уровне Брэдли Била, при всем моем к нему уважении
+4
-2
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
rembrandao
Ответ fridzon
в прошлом году Денверу более менее нормальный боллхендлер самодостаточный нужен был, который самостоятельно умеет очки набирать. Очень не хватало его, все через Йокича шло Мюррей же здоровый - это не "более менее норм", это звезда полноценная
Да, Моррис не тянул совсем роль основного разыгрывающего (в отличие от того же Брансона, который смог тянуть Даллас в отсутсвие Луки), поэтому его в итоге и обменяли.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Misson
Ответ ShamilK
Там КСП с Брауном важные трешки попали и быстро сократили отрыв
У Денвера хороший состав. И возраст игроков хороший. Должны брать Кубок в этом году.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
pulyalke
мюррей тайм епт. просто в соло
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Mr Gendalf
Ответ Misson
А ведь Лейкерс еще в середине 3-ей четверти вели +10, но потом Джамал решил показать, кто здесь батя.
Леба решил доказать обратное, но не получилось, не срослось
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий