Разыгрывающий « » сыграл важную роль во втором матче серии с « » (108:103, 2-0).

Мюррэй записал на свой счет 23 очка в решающей четвертой 12-минутке.

Джамал за первые три четверти реализовал лишь 5 из 17 с игры, но в четвертой попал 6 из 7, включая четыре 3-очковых. Он помог «Наггетс» организовать рывок 15:1, после которого клуб из Колорадо повел 96:84.

Всего на счету Мюррэя 37 очков (11 из 24 с игры), 10 подборов, 5 передач и 4 перехвата за 37 минут.

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