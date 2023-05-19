Леброн Джеймс не воспользовался шансом забить сверху без сопротивления

Теги Леброн Джеймс Денвер Лейкерс НБА видео НБА плей-офф Баскетбол

Звездный форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс попал в курьезную ситуацию во время второго матча серии с «Денвером» (103:108, 0-2).

Во второй четверти 38-летний Джеймс упустил возможность забить сверху без сопротивления, выронив мяч в самый неподходящий момент.

На счету Леброна 22 очка при 9 из 19 с игры.

Йокич играет так волшебно, что улыбаются даже соперники. Леброн и Дэвис были в порядке, но вперед в серии вышел «Денвер»

Главная роль в ремейке «Белые не умеют прыгать» – у рэпера Джека Харлоу. Он обожает баскетбол, тренировался с помощью Кавая и снимал Тайлера Хирро

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50 комментариев

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dudkinrs82
Странно, что ещё фол не свистнули
+138
-6
+132
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1ost
Леброн вообще все похоронил сегодня, три трехи в четвёртой это просто нет слов... Смотришь, как бросает, и сразу знаешь, что кирпич. Дикое разочарование, неужели поумнее нельзя было никак...🤬 Лучше вообще матчи не смотреть, чем видеть, как любимый игрок принимает решения на уровне джиар смита...
+59
-6
+53
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Баркамол Абдулла
Чистейший фол, почему так мало даёт ЛА штрафные броски, и в игре ГСВ это было, и сейчас продолжается. Позорные судейство просто, жалько Лейкерса
+64
-11
+53
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fridzon
В Шактин фул 100 процентов увидим этот момент. Причем уверен, что подрисуют что-нибудь этакое за щитом, увидев которое Леброн испугался и не бросил)
+35
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+33
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1ost
Ответ ta1ib
читал бы не только оглавления в книжках - авось и был бы умнее%)
Так в том то и дело, что в игровом плане по интеллекту фору даст любому, и опыт просто заоблачный, и такое пороть...
+21
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+21
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Dark Lion
Ответ fridzon
В Шактин фул 100 процентов увидим этот момент. Причем уверен, что подрисуют что-нибудь этакое за щитом, увидев которое Леброн испугался и не бросил)
Шака и подрисуют
+18
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+18
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0ptimus.
Да ладно бывает, че сразу ржать над дедом, но момент конечно смешной
+17
-1
+16
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Kirush2
Ответ Stivi M.D.
Представляете как не хватило этих 2 очков в клатче?
Ещё и в клатче из-под кольца не забил. Сегодня поражение чисто вина Леброна.
+17
-1
+16
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Archer_Great
Скромнее надо быть, за 20 лет в лиге мог бы усвоить, что есть игры, когда не нужно крутить мельницы и класть двумя руками за спиной. Особенно, когда ты уже дед)
+13
-1
+12
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Яма
Ответ fridzon
как потерю или промах записали интересно?
Потеря без вариантов
+12
0
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Stivi M.D.
Представляете как не хватило этих 2 очков в клатче?
+12
-2
+10
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ВинниПох
это Лэнс дунул на мячик
+9
0
+9
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Илья Петров
Ой ТОП1 на пустое сорвался, привет Шак ))
+14
-6
+8
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ВинниПох
Ответ Stivi M.D.
Представляете как не хватило этих 2 очков в клатче?
Плюс на ведении в решающей атаке позволил Брауну отобрать мяч, короче не его день был (
+7
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Mr Gendalf
Ответ Kirush2
Ещё и в клатче из-под кольца не забил. Сегодня поражение чисто вина Леброна.
Главное, он своими трехами дал сопернику повести в счете
+7
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Deathspell Omega
Старость подкралась незаметно....
+7
0
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Сергей Пузанков
Акела промахнулся.
Зато есть победитель очередного shaqtin a fool
+7
0
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mak-s
такой данк делают когда ведут +30 или на своей площадке что бы завести зрителя. а тут понты уровня Моранта , Леба нафига это надо ? да еще не сделать и опозириться , своих дизморалишь
+6
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fridzon
как потерю или промах записали интересно?
+7
-1
+6
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scorp19
Дед уже не тот
+5
-1
+4
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1ost
Ответ marchellinos
Мне кажется он на расслабоне играет
Не соглашусь, это было больше похоже на попытку поймать горячую руку на трехе + зарядить команду и себя серией попаданий. Но пора бы уже понять, что не ловится она больше, эта горячая рука...
+3
0
+3
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Сергей Волинцов
Ну, тут всё по сценарию Гсв-Сакраменто. 7 матчу быть
+9
-6
+3
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Морбид
Дед чокерит.
+3
0
+3
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Mr Gendalf
Ответ marchellinos
Мне кажется он на расслабоне играет
Лучше было на расслабоне на скамейке полотенцем махать, пока свита тебе перстень тащит а не руинить все их старания
+4
-1
+3
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Skeleton64
Ответ fridzon
В Шактин фул 100 процентов увидим этот момент. Причем уверен, что подрисуют что-нибудь этакое за щитом, увидев которое Леброн испугался и не бросил)
Очень похоже, что Брон пытался забить данк в стиле Майкла, и выпавший из рук мяч в таком контексте выглядит донельзя символично
+5
-2
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