Звездный форвард « » попал в курьезную ситуацию во время второго матча серии с « » (103:108, 0-2).

Во второй четверти 38-летний Джеймс упустил возможность забить сверху без сопротивления, выронив мяч в самый неподходящий момент.

На счету Леброна 22 очка при 9 из 19 с игры.

Йокич играет так волшебно, что улыбаются даже соперники. Леброн и Дэвис были в порядке, но вперед в серии вышел «Денвер»

Главная роль в ремейке «Белые не умеют прыгать» – у рэпера Джека Харлоу. Он обожает баскетбол, тренировался с помощью Кавая и снимал Тайлера Хирро