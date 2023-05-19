Леброн Джеймс не воспользовался шансом забить сверху без сопротивления
Звездный форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс попал в курьезную ситуацию во время второго матча серии с «Денвером» (103:108, 0-2).
Во второй четверти 38-летний Джеймс упустил возможность забить сверху без сопротивления, выронив мяч в самый неподходящий момент.
На счету Леброна 22 очка при 9 из 19 с игры.
Йокич играет так волшебно, что улыбаются даже соперники. Леброн и Дэвис были в порядке, но вперед в серии вышел «Денвер»
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