Казанский футбольный клуб «Рубин» поздравил УНИКС с победой в Единой лиге ВТБ.

Во вторник, 16 мая, УНИКС обыграл краснодарский «Локомотив-Кубань» в пятом матче финальной серии плей-офф (98:89, 4-1) и впервые в истории клуба стал победителем Единой лиги ВТБ.

«УНИКС — чемпион ! Казанский УНИКС обыграл краснодарский « » со счетом 4:1 в серии и стал обладателем Кубка Белова. Поздравляем наших баскетболистов!» — говорится в сообщении в Telegram-канале «Рубина».

УНИКС – чемпион! 🥳