«Рубин» поздравил УНИКС с победой в Единой лиге ВТБ
Казанский футбольный клуб «Рубин» поздравил УНИКС с победой в Единой лиге ВТБ.
Во вторник, 16 мая, УНИКС обыграл краснодарский «Локомотив-Кубань» в пятом матче финальной серии плей-офф (98:89, 4-1) и впервые в истории клуба стал победителем Единой лиги ВТБ.
«УНИКС — чемпион Единой Лиги ВТБ! Казанский УНИКС обыграл краснодарский «Локомотив-Кубань» со счетом 4:1 в серии и стал обладателем Кубка Белова. Поздравляем наших баскетболистов!» — говорится в сообщении в Telegram-канале «Рубина».
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