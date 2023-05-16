Велимир Перасович: «Это огромное достижение! Надеюсь, нам удастся повторить его в будущем»

Главный тренер УНИКСа Велимир Перасович заявил, что победа в чемпионате лиги ВТБ – это большой успех всего казанского клуба, и выразил надежду, что команде удастся повторить это достижение в будущем.

«Это огромное достижение! В первую очередь хочу поздравить своих игроков, тренерский штаб, болельщиков и в особенности семью Богачевых. Потому что это большой успех всего клуба. Надеюсь, нам удастся повторить его в будущем.

Лига ВТБ – очень сильный чемпионат. Его выигрывали «Химки», долгое время в соревновании доминировал ЦСКА, в прошлом году победителем стал «Зенит». В конкуренции с клубами, обладающими очень большим бюджетом, чрезвычайно сложно стать первым. Рад, что нам это удалось!

Ключевым в финале стал второй домашний матч, который мы практически проиграли, но боролись до конца и сумели сравнять счет в серии. После этого я знал, что если нам удастся выиграть один из двух матчей в Краснодаре, то мы получим шанс завоевать титул. Но мы победили дважды и сегодня уже не имели права проиграть перед своими болельщиками!» – сказал Перасович.

УНИКС обыграл краснодарский « » в пятом матче финальной серии плей-офф (98:89, 4-1) и впервые в истории клуба стал победителем Единой лиги ВТБ.

УНИКС – чемпион! 🥳