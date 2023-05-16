Сергей Кущенко: «Финал по напряжению в каждом матче – невероятный»

Теги Сергей Кущенко УНИКС Локомотив-Кубань Единая лига ВТБ Баскетбол

Президент Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко отметил, что каждый матч финальной серии плей-офф между УНИКСом и «Локомотивом-Кубань» (4-1) был невероятным по напряжению.

«Локо», конечно, влюбляет в себя своей позицией, нацеленностью на молодых российских игроков. Но очень хотел УНИКС впервые победить.

Финал не по счету в серии, а по напряжению в каждом матче – невероятный. Напряжение в матче было настолько высоко, что оно нашло выход в конце матча в небольшой потасовке.

Мы думали, что в том году был крутой финал, но в этом – еще лучше. Значит, в следующем году будет еще мощнее», – заявил Сергей Кущенко.

УНИКС – чемпион! 🥳

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий