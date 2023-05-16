Сергей Кущенко: «Финал по напряжению в каждом матче – невероятный»

Президент Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко отметил, что каждый матч финальной серии плей-офф между УНИКСом и « ивом-Кубань» (4-1) был невероятным по напряжению.

«Локо», конечно, влюбляет в себя своей позицией, нацеленностью на молодых российских игроков. Но очень хотел УНИКС впервые победить.

Финал не по счету в серии, а по напряжению в каждом матче – невероятный. Напряжение в матче было настолько высоко, что оно нашло выход в конце матча в небольшой потасовке.

Мы думали, что в том году был крутой финал, но в этом – еще лучше. Значит, в следующем году будет еще мощнее», – заявил Сергей Кущенко.

УНИКС – чемпион! 🥳