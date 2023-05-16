Сегодня в Бруклине состоится лотерея драфта НБА-2023

Теги Детройт Хьюстон Сан-Антонио НБА драфт НБА Виктор Вембаньяма Баскетбол

Сегодня в «Барклайс-центре» в Бруклине пройдет лотерея драфта НБА-2023. Начало – в 3.00 по московскому времени.

Лотерея определит порядок, в котором не попавшие в плей-офф 14 клубов будут выбирать новичков на драфте этого года.

Главным претендентом на первый номер драфта-2023 считается 19-летний французский форвард «Метрополитана» с ростом 224 сантиметра Виктор Вембаньяма.

Самые высокие шансы заполучить первый пик у «Детройта», «Хьюстона» и «Сан-Антонио» (у всех – 14%). У «Шарлотт – 12,5%, у «Портленда» – 10,5%, у «Орландо» – 9%, у «Индианы» – 6,8%, у «Вашингтона» – 6,7%, у «Юты» – 4,5%, у «Далласа» – 3%, у «Чикаго» – 1,8%, у «Оклахомы» – 1,7%, у «Торонто» – 1%, у «Нового Орлеана» – 0,5%.

Лотерея драфта НБА для чайников

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16 комментариев

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Аморалинни
Поповичу отдадут, и он до ста лет будет тренить Сперс, эксплуатируя Данка.. Витка
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mqh9pzrxgf
Будет очень смешно если пеликаны получат пик) а так справедливо будет в сас, детроит и Хьюстон последние годы много высоких пиков получали
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RAMIK
Думаю Попович заслужил под конец карьеры ещё одну звезду молодую. Без клубных пристрастий думаю всё согласны со мной.
+1
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Лотерейный Пик
Ответ усы Ларри Бёрда
что-то мне кажется, что победит Портленд. как будто попытаются Лилларду подарить хорошего партнёра. чуйка такая
А толку Лилларду от такого партнера? Даже вундеркинду как Вемби понадобится минимум года 2-3, чтобы начать решать на уровне НБА. К этому времени уже Дэйм, скорее всего, закончится как звезда...
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Саша Федотов
к Зайону 😂
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Nightyork97
Надежда Витек/Миллер - реальность один из братиков Томпсонов
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Tim Timson
по-моему МДжея спасать будут, а не Шпоры
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AlexKhokhlov
Аукцион конспирологических теорий объявляется открытым)
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Bertram
Вот бы в Хью
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Марсель Объелся
Не дай бог в один год Бедард уйдёт в Чикаго, а Вембаньяма в Сан Антонио. Будет самый заскриптованный год. Жду Виктора в прекрасном городе Шарлотт
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mqh9pzrxgf
Ответ bodros
Портленд никому не нужен
Я думаю если 1-2 пик не получат они, то дейм запросит обмен. К Янису или возможно в Финикс
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