Сегодня в Бруклине состоится лотерея драфта НБА-2023

Сегодня в «Барклайс-центре» в Бруклине пройдет лотерея драфта НБА-2023. Начало – в 3.00 по московскому времени.

Лотерея определит порядок, в котором не попавшие в плей-офф 14 клубов будут выбирать новичков на драфте этого года.

Главным претендентом на первый номер драфта-2023 считается 19-летний французский форвард «Метрополитана» с ростом 224 сантиметра .

Самые высокие шансы заполучить первый пик у « », « » и « » (у всех – 14%). У «Шарлотт – 12,5%, у «Портленда» – 10,5%, у «Орландо» – 9%, у «Индианы» – 6,8%, у «Вашингтона» – 6,7%, у «Юты» – 4,5%, у «Далласа» – 3%, у «Чикаго» – 1,8%, у «Оклахомы» – 1,7%, у «Торонто» – 1%, у «Нового Орлеана» – 0,5%.

Лотерея драфта НБА для чайников