«Детройт» на лотерее драфта будет представлять Бен Уоллес, «Хьюстон» – Име Удока, «Орландо» – Джамал Мозли
Представлен полный список представителей команд НБА на лотерее драфта, которая состоится во вторник в Чикаго.
«Сан-Антонио»: Питер Холт
«Шарлотт»: Марк Уильямс
«Портленд»: Брэндон Рой
«Орландо»: Джамал Мозли
«Индиана»: Тайриз Халибертон
«Портленд»: Уэс Ансельд
«Юта»: Коллин Секстон
«Даллас»: Нико Харрисон
«Чикаго»: Дэйлен Терри
«Оклахома»: Ник Коллисон
«Торонто»: Бобби Уэбстер
«Новый Орлеан»: Дэвид Гриффин.
Уоллес представлял «Пистонс» в 2021 году, команда тогда получила 1-й пик. В прошлом году «Мэджик» при Мозли также досталось право первого выбора на драфте.
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