«Детройт» на лотерее драфта будет представлять Бен Уоллес, «Хьюстон» – Име Удока, «Орландо» – Джамал Мозли

Теги Бен Уоллес Детройт Хьюстон Име Удока Сан-Антонио Ник Коллисон НБА драфт НБА Коллин Секстон Тайриз Халибертон Виктор Вембаньяма Баскетбол

Представлен полный список представителей команд НБА на лотерее драфта, которая состоится во вторник в Чикаго.

«Детройт»: Бен Уоллес

«Хьюстон»: Име Удока

«Сан-Антонио»: Питер Холт

«Шарлотт»: Марк Уильямс

«Портленд»: Брэндон Рой

«Орландо»: Джамал Мозли

«Индиана»: Тайриз Халибертон

«Портленд»: Уэс Ансельд

«Юта»: Коллин Секстон

«Даллас»: Нико Харрисон

«Чикаго»: Дэйлен Терри

«Оклахома»: Ник Коллисон

«Торонто»: Бобби Уэбстер

«Новый Орлеан»: Дэвид Гриффин.

Уоллес представлял «Пистонс» в 2021 году, команда тогда получила 1-й пик. В прошлом году «Мэджик» при Мозли также досталось право первого выбора на драфте.

Кто станет новым чемпионом НБА?

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий