«Детройт» на лотерее драфта будет представлять Бен Уоллес, «Хьюстон» – Име Удока, «Орландо» – Джамал Мозли

Представлен полный список представителей команд НБА на лотерее драфта, которая состоится во вторник в Чикаго.

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«Шарлотт»: Марк Уильямс

«Портленд»: Брэндон Рой

«Орландо»: Джамал Мозли

«Индиана»: Тайриз Халибертон

«Портленд»: Уэс Ансельд

«Юта»: Коллин Секстон

«Даллас»: Нико Харрисон

«Чикаго»: Дэйлен Терри

«Оклахома»: Ник Коллисон

«Торонто»: Бобби Уэбстер

«Новый Орлеан»: Дэвид Гриффин.

Уоллес представлял «Пистонс» в 2021 году, команда тогда получила 1-й пик. В прошлом году «Мэджик» при Мозли также досталось право первого выбора на драфте.

Кто станет новым чемпионом НБА?