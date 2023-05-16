Андрей Кириленко: «Хотел, чтобы финальная серия Лиги ВТБ продлилась семь матчей»

Президент РФБ Андрей Кириленко признался, что хотел увидеть седьмой матч в финальной серии лиги ВТБ между УНИКСом и « ивом-Кубань» (4-1).

«Такой прекрасный баскетбол, такой накал финальной серии – хочется видеть как можно больше подобных игр. Поэтому, конечно, я хотел, чтобы был и седьмой матч в серии.

УНИКС – более опытная команда, «Локомотив» же смог преподнести сенсацию, выйдя в финал, и смог конвертировать свою работу с молодежью, которую он вел на протяжении многих лет. Российские ребята, выходцы из академии «Локо», сейчас занимают ведущие позиции в основной команде.

Мы видим огромное количество зрителей на трибунах, видим конкурентоспособные игры. Причем не только в исполнении топовых четырех команд, но и, например, в исполнении МБА, который навязывал борьбу и в плей-офф, и в сезоне», – сказал Кириленко.

УНИКС – чемпион! 🥳