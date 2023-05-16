Ненад Димитриевич – MVP плей-офф Единой лиги ВТБ
Разыгрывающий УНИКСа Ненад Димитриевич получил награду MVP плей-офф Единой лиги ВТБ-2022/23.
Во вторник, 16 мая, казанский УНИКС обыграл краснодарский «Локомотив-Кубань» в пятом матче финальной серии плей-офф (98:89, 4-1) и впервые в истории клуба стал победителем Единой лиги ВТБ.
Македонский защитник обновил личный рекорд карьеры, набрав 34 очка.
Димитриевич реализовал 11 из 19 с игры (3 из 8 из-за дуги) и 9 из 10 с линии штрафных, а также сделал 5 подборов, 3 передачи, 1 перехват и 3 потери за 34 минуты на паркете.
Болельщиков УНИКСа с заслуженной победой !
Теперь я видел всё, жизнь никогда не станет прежней.. Я в бесконечный запой, ребят!)))
жаль, что скорее всего уйдёт в более сильный чемп(