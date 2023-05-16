Ненад Димитриевич – MVP плей-офф Единой лиги ВТБ

Теги УНИКС Локомотив-Кубань видео Единая лига ВТБ Ненад Димитриевич Баскетбол

Разыгрывающий УНИКСа Ненад Димитриевич получил награду MVP плей-офф Единой лиги ВТБ-2022/23.

Во вторник, 16 мая, казанский УНИКС обыграл краснодарский «Локомотив-Кубань» в пятом матче финальной серии плей-офф (98:89, 4-1) и впервые в истории клуба стал победителем Единой лиги ВТБ.

Македонский защитник обновил личный рекорд карьеры, набрав 34 очка.

Димитриевич реализовал 11 из 19 с игры (3 из 8 из-за дуги) и 9 из 10 с линии штрафных, а также сделал 5 подборов, 3 передачи, 1 перехват и 3 потери за 34 минуты на паркете.

УНИКС – чемпион! 🥳

Материалы по теме

13 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Кирилл
Приехал в аренду на сезон и не «отбывал номер», а тащил УНИКС к победе и заслуженно стал МВП !

Болельщиков УНИКСа с заслуженной победой !
+12
0
+12
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Артур Ахметзянов
заслуженно! заменил Хезоню полностью! жаль будет если уйдёт.. Но такие игроки должны идти дальше в Евролигу ,НБА чем черт не шутит. в нашем болоте делать нечего к сожалению
+8
-1
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Max Kochetkov
УНИКС - чемпион!!!!!!! Это случилось!!!!!!!!!!! Слов нет, только эмоции! Историческая х##ня! Я видел чемпионства Урал-Грейта совсем сопливым, потом гегемония ЦСКА и Химки, но Казань заслужила уже титул чемпиона! Как бы это не звучало, но при моей жизни УНИКС стал чемпионом!!!!!!!!!!!!!
Теперь я видел всё, жизнь никогда не станет прежней.. Я в бесконечный запой, ребят!)))
+5
-1
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Аскар Хакимов
абсолютно заслуженно! его эмоции в конце только подтверждает, как он всей душей играл за команду!
жаль, что скорее всего уйдёт в более сильный чемп(
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
IVWT
Полностью заслужил!!!
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
OnlyDendy
MVP! MVP!
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
albert_lucky
Ответ Max Kochetkov
УНИКС - чемпион!!!!!!! Это случилось!!!!!!!!!!! Слов нет, только эмоции! Историческая х##ня! Я видел чемпионства Урал-Грейта совсем сопливым, потом гегемония ЦСКА и Химки, но Казань заслужила уже титул чемпиона! Как бы это не звучало, но при моей жизни УНИКС стал чемпионом!!!!!!!!!!!!! Теперь я видел всё, жизнь никогда не станет прежней.. Я в бесконечный запой, ребят!)))
Когда была гегемония Химок, я что-то пропустил?
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Daniil_Piter
Заслуженно!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Кирилл
Ответ Артур Ахметзянов
заслуженно! заменил Хезоню полностью! жаль будет если уйдёт.. Но такие игроки должны идти дальше в Евролигу ,НБА чем черт не шутит. в нашем болоте делать нечего к сожалению
Так Ненад приехал из Валенсии в аренду на сезон.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Сергей Орлов
Ответ Артур Ахметзянов
заслуженно! заменил Хезоню полностью! жаль будет если уйдёт.. Но такие игроки должны идти дальше в Евролигу ,НБА чем черт не шутит. в нашем болоте делать нечего к сожалению
Он в аренде, вернётся в Валенсию.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
KasperSurgut
Ответ Артур Ахметзянов
заслуженно! заменил Хезоню полностью! жаль будет если уйдёт.. Но такие игроки должны идти дальше в Евролигу ,НБА чем черт не шутит. в нашем болоте делать нечего к сожалению
Конечно уйдет, как и Рейнольдс скорее всего, Хантер. Наверное будут новые большие, Найт может остаться наверное.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
albert_lucky
Ответ Артур Ахметзянов
заслуженно! заменил Хезоню полностью! жаль будет если уйдёт.. Но такие игроки должны идти дальше в Евролигу ,НБА чем черт не шутит. в нашем болоте делать нечего к сожалению
Хезонья вообще-то не разыгрывающий.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий