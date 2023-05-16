Ненад Димитриевич – MVP плей-офф Единой лиги ВТБ

Разыгрывающий УНИКСа Ненад Димитриевич получил награду MVP плей-офф лиги ВТБ-2022/23.

Во вторник, 16 мая, казанский УНИКС обыграл краснодарский « » в пятом матче финальной серии плей-офф (98:89, 4-1) и впервые в истории клуба стал победителем Единой лиги ВТБ.

Македонский защитник обновил личный рекорд карьеры, набрав 34 очка.

Димитриевич реализовал 11 из 19 с игры (3 из 8 из-за дуги) и 9 из 10 с линии штрафных, а также сделал 5 подборов, 3 передачи, 1 перехват и 3 потери за 34 минуты на паркете.

УНИКС – чемпион! 🥳