Женская НБА лишила «Лас-Вегас» пика в 1-м раунде драфта-2025 и отстранила Бекки Хэммон на 2 матча

Расследование Женской НБА выявило у «Лас-Вегаса» нарушение правил лиги и политики на рабочем месте. В результате лига лишила клуб пика в первом раунде драфта 2025 года и отстранила главного тренера команды на два матча, сообщает ESPN.com.

По данным лиги, во время переговоров о продлении контракта с Диарикой Хэмби клуб пообещал баскетболистке недопустимые льготы. Нарушение правил «уважения на рабочем месте» связано со словам, которые Хэммон произнесла в адрес Хэмби в связи с беременностью баскетболистки.

Ранее Хэмби, которую в это межсезонье обменяли в «Лос-Анджелес», публично обвинила свой бывший клуб в «непрофессиональном и неэтичном» отношении к ней во время ее беременности. При этом баскетболистка не уточняла, кто из представителей клуба допустил оскорбительные высказывания.

Лига провела собственное расследование в связи с обвинениями Хэмби, а также в связи обвинениями в обходе потолка заработной платы, которые появились вскоре после этого. По словам лиги, в ходе расследования были опрошены 33 человека, а также изучено большое количество текстов, электронных писем и других документов.

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