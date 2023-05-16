Обозреватель Фрэнк Айзола: «Не исключен вариант, при котором «Финикс» возглавит Айзейя Томас»

Обозреватель НБА Фрэнк Айзола назвал имена кандидатов на пост главного тренера « ».

«Есть не так и много кандидатов. Мы слышали имена Буденхольцера, Нерса и Лю. Я не удивлюсь, если «Финикс» возглавит .

Не говорю, что это обязательно случится, но этот вариант не исключен», – заявил Айзола.

Прославленный игрок НБА последние годы работал экспертом на телевидении.

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