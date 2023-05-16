Обозреватель Фрэнк Айзола: «Не исключен вариант, при котором «Финикс» возглавит Айзейя Томас»

Теги Айзейя Томас Финикс НБА Баскетбол

Обозреватель НБА Фрэнк Айзола назвал имена кандидатов на пост главного тренера «Финикса».

«Есть не так и много кандидатов. Мы слышали имена Буденхольцера, Нерса и Лю. Я не удивлюсь, если «Финикс» возглавит Айзейя Томас

Не говорю, что это обязательно случится, но этот вариант не исключен», – заявил Айзола.

Прославленный игрок НБА последние годы работал экспертом на телевидении.

Нам обещали «Финикс» в финале НБА. Только кажется, Кевин Дюрэнт опять не угадал с суперкомандой

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6 комментариев

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Jerry Rodrogha
Это чтобы понять, что бывает и хуже?
+4
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+4
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Вялый Харден
что за ноунейм этот айзола
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Roman Boroveev
Зря Айзея в ЦСКА не подписался тогда
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xamer 9
Этот вывод сделан лишь на основании того, что в паре матчей серии с Наггетс владелец Финикса сидел рядом с Айзейей. Это точно фейк ньюс, максимум куда его могут позвать - ассистировать, но никак не рулевым
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j-rich
И Билли Кинга на пост ГМ
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Мурзин Ринат
Надо белого, черные тренера не выигрывают в НБА, если у них не Леброн в команде !
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