Обозреватель Фрэнк Айзола: «Не исключен вариант, при котором «Финикс» возглавит Айзейя Томас»
Обозреватель НБА Фрэнк Айзола назвал имена кандидатов на пост главного тренера «Финикса».
«Есть не так и много кандидатов. Мы слышали имена Буденхольцера, Нерса и Лю. Я не удивлюсь, если «Финикс» возглавит Айзейя Томас.
Не говорю, что это обязательно случится, но этот вариант не исключен», – заявил Айзола.
Прославленный игрок НБА последние годы работал экспертом на телевидении.
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