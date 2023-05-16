Руди Гэй: «Эта новая НБА просто ужасна»

Теги Бостон Руди Гэй Филадельфия НБА Юта НБА плей-офф Баскетбол

8-й номер драфта НБА 2006 года Руди Гэй негативно отозвался об изменениях, которым подверглась Лига со временем.

По окончании 7-го матча серии между «Бостоном» и «Филадельфией» (112:88, 4-3) Гэй прямолинейно заявил на своей странице в социальной сети, что думает о современной лиге: «Эта новая НБА просто ужасна».

Что конкретно имел в виду форвард «Юты», неизвестно. За 17 лет карьеры Гэй 3 раза вышел в плей-офф, в каждом из них оступившись в первом раунде.

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4 комментария

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arsenal.ave
Это он про новую НБА на приставке
+6
0
+6
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M & M
Ответ arsenal.ave
Это он про новую НБА на приставке
долго же он терпел в такое случае
+2
0
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Tim Timson
жесть конечно поиграть 16 сезонов прилично и попасть во все команды в момент перестройки)
0
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Ola BP
Ответ M & M
долго же он терпел в такое случае
С 2015?
0
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