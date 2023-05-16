Руди Гэй: «Эта новая НБА просто ужасна»

8-й номер драфта НБА 2006 года негативно отозвался об изменениях, которым подверглась Лига со временем.

По окончании 7-го матча серии между « » и «Филадельфией» (112:88, 4-3) Гэй прямолинейно заявил на своей странице в социальной сети, что думает о современной лиге: «Эта новая НБА просто ужасна».

Что конкретно имел в виду форвард «Юты», неизвестно. За 17 лет карьеры Гэй 3 раза вышел в плей-офф, в каждом из них оступившись в первом раунде.

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