Иван Ухов: «На данном этапе довольны третьим местом»

Теги ЦСКА Локомотив-Кубань Зенит Единая лига ВТБ Иван Ухов Баскетбол

Защитник ЦСКА Иван Ухов подвел итоги сезона в Лиге ВТБ, где армейцы заняли третье место.

«Конечно, не хотели затягивать эту серию. Хотели добыть победу в пятой встрече, что мы смогли сделать. В этой игре мы смогли переломить тяжелый промежуток. Там, где мы отстали немного от соперника и он почувствовал игру.

Конечно, хотелось играть в финале, но это тоже опыт. Всякое бывает. Это спорт. Баскетбол непредсказуем. Где‑то не получилось в полуфинале с «Локомотивом». Мы играли моментами хорошо, моментами не очень. «Локомотив» очень хорошо показывал себя на протяжении всего плей‑офф. Где‑то, может быть, мы недооценили соперника, где‑то допустили ошибки. Но где есть, там и есть. Так что довольны третьим местом на данном этапе», – заявил Ухов.

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