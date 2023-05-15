Эмил Райкович: «Хоть серия и была фактически утешительной, она по накалу напоминала прошлогоднюю битву»

Главный тренер ЦСКА Эмил Райкович поделился эмоциями после завоевания бронзовых медалей в серии с « » (4-1) и подвел итог сезона.

«Хочу поздравить «Зенит» с борьбой и той серьезностью, которую соперники проявили в этой серии. Считаю, обе команды выступили на 100 процентов своих сегодняшних возможностей. «Зенит» возглавляет один из лучших тренеров Европы, команда обладает глубоким составом с большим количеством сильных игроков. Считаю, мы проделали хорошую работу, чтобы выиграть серию 4-1. За исключением факта, что серия была фактически утешительной, она по накалу напоминала прошлогоднюю битву.

Одной из наших задач было дать возможность развития молодых игроков, многие работали с командой и сумели проявить себя в большом баскетболе. Хочу поблагодарить наших болельщиков, которые поддерживали команду во всех городах, но особенно дома, поблагодарить весь штаб клуба, от президента до игроков. Мы проделали честную и тяжелую работу. Не хочу, чтобы две недели, в течение которых у нас были проблемы, определяли впечатление от всего сезона», – заявил тренер на послематчевой пресс-конференции.

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