Хавьер Паскуаль: «Травмы поставили нас на грань, и на этой грани наших усилий было недостаточно»

Главный тренер « » после поражения от ЦСКА в серии за бронзу (1-4) отметил травмы игроков, которые повлияли на конечный результат коллектива.

«Поздравляю ЦСКА с победой и бронзой. К сожалению, мы не играли в финале, и за золото борются УНИКС и «Локо». Но все команды в плей-офф проявили характер, показали лучшую игру. Для нас финиш сезона получился невероятным, мы уступили казанцам на последних секундах решающего матча, а значит, были не так хороши в решающие моменты.

Закончили сезон с единственным трофеем – Суперкубком Лиги ВТБ. Хотели большего, но у нас было сложное лето, в течение которого мы потеряли практически всех ключевых игроков и фактически на протяжении сезона строили новую команду. Травмы поставили нас на грань, и на этой грани наших усилий было недостаточно. Сезон предопределили 1-2 владение, 1-2 подбора. Поздравления и благодарности болельщикам, которые поддерживали нас на протяжении всего сезона. Спасибо всем, кто был рядом с командой, совету клуба, президенту», – заявил тренер на послематчевой пресс-конференции.

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