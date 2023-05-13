Руководитель НБА: «Виктор Вембаньяма вдохнул бы новую жизнь в Грегга Поповича»

Теги Сан-Антонио Грегг Попович НБА драфт НБА Виктор Вембаньяма Баскетбол

По мнению некоторых руководителей НБА, решение 74-летнего главного тренера «Сан-Антонио» Грегга Поповича касательно продолжения или завершения карьеры во многом будет зависеть от результатов предстоящей драфт-лотереи.

«Думаю, Поп был бы не против потренировать парня из Франции. Вембаньяма вдохнул бы новую жизнь в Попа. Ему бы очень хотелось тренировать этого парня», – сказал один из функционеров лиги.

Лотерея драфта состоится во вторник, 16 мая.

19-летний форвард «Метрополитана» Виктор Вембаньяма считается главным претендентом на 1-й номер драфта-2023.

«Думаю не о Вембаньяме, а как защищаться против Карри». Скута Хендерсона считают выбором надежнее французского чуда света

Материалы по теме

7 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Свежий
Реально было бы круто, ситуация вин-вин-вин для всех. И для Вемби, и для Попа, и для всей НБА. САС нужны в ПО! Ну и новые винные подгоны из Франции для тренера🍷🇫🇷
+10
-2
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Swhat
Да дайте им уже воссоеденится.
Попович хочет тренировать Вембяньяму. Француз хочет играть в нба.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Klna Jislime
Смотрю летом в межсезонку скучать точно не будем, очень крутой и интересный драфт, плюс еще точно всякие обмены будут, может быть даже звезд каких-то
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Cops noob pley
Ответ Свежий
Реально было бы круто, ситуация вин-вин-вин для всех. И для Вемби, и для Попа, и для всей НБА. САС нужны в ПО! Ну и новые винные подгоны из Франции для тренера🍷🇫🇷
да, согласен. а вот если у Грегга не будет Виктора, я думаю он уже завершит...
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий