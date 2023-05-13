Руководитель НБА: «Виктор Вембаньяма вдохнул бы новую жизнь в Грегга Поповича»
По мнению некоторых руководителей НБА, решение 74-летнего главного тренера «Сан-Антонио» Грегга Поповича касательно продолжения или завершения карьеры во многом будет зависеть от результатов предстоящей драфт-лотереи.
«Думаю, Поп был бы не против потренировать парня из Франции. Вембаньяма вдохнул бы новую жизнь в Попа. Ему бы очень хотелось тренировать этого парня», – сказал один из функционеров лиги.
Лотерея драфта состоится во вторник, 16 мая.
19-летний форвард «Метрополитана» Виктор Вембаньяма считается главным претендентом на 1-й номер драфта-2023.
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Попович хочет тренировать Вембяньяму. Француз хочет играть в нба.