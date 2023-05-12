Име Удока будет представлять «Хьюстон» на драфт-лотерее

Теги Хьюстон Брэндон Рой Име Удока НБА драфт НБА Тайриз Халибертон Баскетбол

Новый главный тренер «Хьюстона» Име Удока будет представлять клуб на драфт-лотерее этого года.

Лотерея драфта НБА-2023 состоится во вторник, 16 мая, в Чикаго.

У «Хьюстона» один из лучших шансов на выбор под первым номером – 14%, наравне с «Сан-Антонио» и «Детройтом».

Также известно, что Тайриз Халибертон будет представлять «Индиану», Брэндон Рой – «Портленд».

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1 комментарий

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Максим Макеев
решил серьезно за дело взяться
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