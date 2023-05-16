Никола Йокич: «Мы еще не играли с этими «Лейкерс»

Теги Денвер Лейкерс НБА НБА плей-офф Никола Йокич Баскетбол

Звездный центровой «Денвера» Никола Йокич считает, что усиление по ходу сезона сделало «Лейкерс» другой командой.

По словам серба, «Наггетс» перед финалом конференции заново изучают калифорнийскую команду.

«Мы еще не играли с этими «Лейкерс». Для нас это будет новая команда, новый соперник. Судя по всему, для нас все будет новым, все будет не так, как раньше.

Они отлично выступают в этом розыгрыше плей-офф. После дедлайна «Лейкерс» играют очень хорошо.

Что можно вынести перед грядущей серией с нашего противостояния в «пузыре»? Честно говоря, ничего. Я уже ничего не помню», – заявил Йокич.

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3 комментария

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Артём Артём
Никола как всегда базу выдал
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kolyan#15
Эта серия намного интереснее, чем Майами - Бостон.

Йокич может показать, что он настоящий МВП этого сезона.
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xamer 9
Ответ kolyan#15
Эта серия намного интереснее, чем Майами - Бостон. Йокич может показать, что он настоящий МВП этого сезона.
Да что уже показывать, про мвп забыть бы уже пора - за титулом нужно идти. На этот раз у Денвера все есть для достижения цели
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