Звездный центровой « » считает, что усиление по ходу сезона сделало « » другой командой.

По словам серба, «Наггетс» перед финалом конференции заново изучают калифорнийскую команду.

«Мы еще не играли с этими «Лейкерс». Для нас это будет новая команда, новый соперник. Судя по всему, для нас все будет новым, все будет не так, как раньше.

Они отлично выступают в этом розыгрыше плей-офф. После дедлайна «Лейкерс» играют очень хорошо.

Что можно вынести перед грядущей серией с нашего противостояния в «пузыре»? Честно говоря, ничего. Я уже ничего не помню», – заявил Йокич.

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