Никола Йокич обошел Майкла Джордана по показателю PER в плей-офф и поднялся на первую строчку в истории

Теги Майкл Джордан Леброн Джеймс Денвер Шакил О′Нил НБА НБА плей-офф Джордж Майкан Энтони Дэвис Никола Йокич Баскетбол

Центровой «Денвера» Никола Йокич на данный момент занимает первую строчку в истории НБА по показателю PER в плей-офф.

Рейтинг эффективности игрока (PER) – рейтинг, разработанный журналистом ESPN Джоном Холлинджером. По словам Джона, «PER суммирует все положительные действия игрока, вычитает отрицательные действия и выдает рейтинг эффективности».

Показатель PER Йокича в плей-офф – 29,04. Он обошел Майкла Джордана (28,6), Джорджа Майкана (28,51), Леброна Джеймса (27,97) и Энтони Дэвиса (26,73).

Йокич принял участие в 59 матчах на вылет, в среднем набирая 27,2 очка, 11,7 подбора и 7,0 передачи. Серб реализует 52,5% бросков с игры и 40,8% из-за дуги.

PER в истории НБА:

1. Майкл Джордан – 27,91.

2. Никола Йокич – 27,65.

3. Леброн Джеймс – 27,22

4. Энтони Дэвис – 26,96

5. Шакил О’Нил – 26,43

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8 комментариев

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Air Rodman
PER плейофф топ-10 в истории:

1. Nikola Jokic 29.06
2. Michael Jordan 28.60
3. George Mikan 28.51
4. LeBron James 27.97
5. Anthony Davis 26.74
6. Shaquille O’Neal 26.13
7. Hakeem Olajuwon 25.69
8. Giannis Anteto 25.60
9. Kawhi Leonard 24.30
10. Tim Duncan 24.28

PER регулярка:

1. Michael Jordan 27.91
2. Nikola Jokic 27.65
3. LeBron James 27.22
4. Anthony Davis 26.96
5. Shaquille O’Neal 26.43
6. David Robinson 26.18
7. Wilt Chamberlain 26.16
8. Bob Pettit 25.45
9. Kevin Durant 25.29
10. Giannis Anteto 24.92
+11
-1
+10
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Sergei Krylov
Ничего себе, получается будет серия плейофф, где встретятся трое из четырех самых доминирующих игроков в истории.
+3
-1
+2
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Prestidigitator
Ответ Consistency
По показателю PER DUN ZHIRNY BEZ POBED
Очень горит, да?
Не переживай, как говорят это шаги у успеху)
+1
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Мурзин Ринат
Учитывая современную конкуренцию и наличии таланта в лиге, Никола невероятен!!
+1
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0
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Bruce LEE
Ладно Никола, он дирижёр. Я больше всего удивлен видеть в этом списке ЭйДи. Прям неожиданно
0
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volshebstvo
Ответ Air Rodman
PER плейофф топ-10 в истории: 1. Nikola Jokic 29.06 2. Michael Jordan 28.60 3. George Mikan 28.51 4. LeBron James 27.97 5. Anthony Davis 26.74 6. Shaquille O’Neal 26.13 7. Hakeem Olajuwon 25.69 8. Giannis Anteto 25.60 9. Kawhi Leonard 24.30 10. Tim Duncan 24.28 PER регулярка: 1. Michael Jordan 27.91 2. Nikola Jokic 27.65 3. LeBron James 27.22 4. Anthony Davis 26.96 5. Shaquille O’Neal 26.43 6. David Robinson 26.18 7. Wilt Chamberlain 26.16 8. Bob Pettit 25.45 9. Kevin Durant 25.29 10. Giannis Anteto 24.92
Кол-во матчей можно от вас так же увидеть?)
0
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