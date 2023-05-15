Никола Йокич обошел Майкла Джордана по показателю PER в плей-офф и поднялся на первую строчку в истории
Центровой «Денвера» Никола Йокич на данный момент занимает первую строчку в истории НБА по показателю PER в плей-офф.
Рейтинг эффективности игрока (PER) – рейтинг, разработанный журналистом ESPN Джоном Холлинджером. По словам Джона, «PER суммирует все положительные действия игрока, вычитает отрицательные действия и выдает рейтинг эффективности».
Показатель PER Йокича в плей-офф – 29,04. Он обошел Майкла Джордана (28,6), Джорджа Майкана (28,51), Леброна Джеймса (27,97) и Энтони Дэвиса (26,73).
Йокич принял участие в 59 матчах на вылет, в среднем набирая 27,2 очка, 11,7 подбора и 7,0 передачи. Серб реализует 52,5% бросков с игры и 40,8% из-за дуги.
PER в истории НБА:
1. Майкл Джордан – 27,91.
2. Никола Йокич – 27,65.
3. Леброн Джеймс – 27,22
4. Энтони Дэвис – 26,96
5. Шакил О’Нил – 26,43
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1. Nikola Jokic 29.06
2. Michael Jordan 28.60
3. George Mikan 28.51
4. LeBron James 27.97
5. Anthony Davis 26.74
6. Shaquille O’Neal 26.13
7. Hakeem Olajuwon 25.69
8. Giannis Anteto 25.60
9. Kawhi Leonard 24.30
10. Tim Duncan 24.28
PER регулярка:
1. Michael Jordan 27.91
2. Nikola Jokic 27.65
3. LeBron James 27.22
4. Anthony Davis 26.96
5. Shaquille O’Neal 26.43
6. David Robinson 26.18
7. Wilt Chamberlain 26.16
8. Bob Pettit 25.45
9. Kevin Durant 25.29
10. Giannis Anteto 24.92
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