Никола Йокич обошел Майкла Джордана по показателю PER в плей-офф и поднялся на первую строчку в истории

Центровой « » Никола Йокич на данный момент занимает первую строчку в истории по показателю PER в плей-офф.

Рейтинг эффективности игрока (PER) – рейтинг, разработанный журналистом ESPN Джоном Холлинджером. По словам Джона, «PER суммирует все положительные действия игрока, вычитает отрицательные действия и выдает рейтинг эффективности».

Показатель PER Йокича в плей-офф – 29,04. Он обошел (28,6), Джорджа Майкана (28,51), (27,97) и (26,73).

Йокич принял участие в 59 матчах на вылет, в среднем набирая 27,2 очка, 11,7 подбора и 7,0 передачи. Серб реализует 52,5% бросков с игры и 40,8% из-за дуги.

PER в истории НБА:

1. Майкл Джордан – 27,91.

2. Никола Йокич – 27,65.

3. Леброн Джеймс – 27,22

4. Энтони Дэвис – 26,96

5. Шакил О’Нил – 26,43

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