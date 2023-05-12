Эмил Райкович: «Это была самая тяжелая игра в серии»

Теги ЦСКА Зенит Единая лига ВТБ Эмил Райкович Баскетбол

Главный тренер ЦСКА Эмил Райкович после победы над «Зенитом» (77:72, 3-1) высказал мнение, что сегодняшняя игра была для армейцев самой трудной.

«Думаю, что это была самая тяжелая игра в серии. «Зенит» боролся как мог, даже после нашего лидерства в третьей четверти они вернулись в этот матч.

Для нас все выглядело плохо, но, думаю, в концовке характер моих игроков все же взял свое. Мы сегодня попали несколько важных, тяжелых бросков в концовке, и нам это помогло», – заявил тренер на послематчевой пресс-конференции.

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