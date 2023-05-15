Джоэл Эмбиид о контрактной ситуации Хардена: «Не собираюсь лезть в это»

Теги Филадельфия НБА Джеймс Харден Джоэл Эмбиид Баскетбол

Центровой «Сиксерс» Джоэл Эмбиид поделился мнением о контрактной ситуации звездного одноклубника Джеймса Хардена.

«Я не знаю точно, что там происходит, знаю, что у него есть опция игрока в контракте. Команда может продлить его. Но парни должны сами разбираться с этим.

Не собираюсь лезть в это. При этом по-прежнему верю в то, что у нас с ним есть шанс на победу», – заявил Эмбиид.

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2 комментария

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badaboom
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Тру альфа и лидер!
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TurboMen
Если у Вестбрука гиперактивность, то у Хардена гиперпассивность, всё -таки какое же уникальное сочетание в свое время получила Оклахома.
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