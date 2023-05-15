Дэмиан Лиллард не оценил комментарий Эмбиида после поражения в 7-м матче

Теги Филадельфия НБА Джеймс Харден НБА плей-офф Дэмиан Лиллард Джоэл Эмбиид Баскетбол

Центровой «Филадельфии» Джоэл Эмбиид после седьмого матча назвал причину поражения в серии с «Бостоном» (3-4), сказав, что ему и Джеймсу Хардену требуется поддержка других игроков: «Мы с Джеймсом не можем победить только вдвоем».

В решающей седьмой встрече противостояния (88:112) Эмбиид и Джеймс Харден набрали на двоих 24 очка при 8 из 29 с игры.

Лидер «Портленда» Дэмиан Лиллард удивился тому, что Эмбиид сваливает вину на других игроков.

Лиллард выложил пост с соответствующей цитатой Эмбиида и написал «Че, правда?»

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11 комментариев

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Аморалинни
Наоборот - оценил
Намекая на себя и состав Портленда
+12
-1
+11
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Михаил Опякин
Пора вам, ребятки, по разным углам банки расползтись.
+10
0
+10
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Sharky shark
-25% к командной химии
+5
0
+5
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Деревенский Кобе
Ответ Xell
Ну не Лилларду ржать))Дэйм вообще финал конфы ГС 0-4 слил,получив свип,хотя в той серии Портленд в Каждом матче вел +10 к середине игры у ГС.
Дэйм хотя бы до финала конфы дошёл, в отличие от Эмбиида))
+5
0
+5
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RUSSWEST
Ответ scorp19
Вам пора объединиться. Два нытика неудачника.
Хотел бы я быть таким нытиком-неудачником, которые сделали себе состоятельную карьеру и обеспечили всех своих родственников до конца жизни. Может и нытики, но точно не неудачники)
+4
-1
+3
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Максим Макеев
нужна пара эмбиид лиллард
будет самая смешная пара истории
+5
-3
+2
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Алексей Целищев
Ладно, я бы понял если они на двоих набрали 50-60 очков и проиграли, а тут 24 на двоих ... Макси и Харрис и то на двоих 36 набрали..
+1
0
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scorp19
Ответ RUSSWEST
Хотел бы я быть таким нытиком-неудачником, которые сделали себе состоятельную карьеру и обеспечили всех своих родственников до конца жизни. Может и нытики, но точно не неудачники)
В спортивном плане. А деньги считать это для других статей и на других ресурсах. Мы не журнал форбс читаем.
+3
-2
+1
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Аркадий Байдерин
У Эмбиид это не в первый раз. Играл хреново а виноваты партнеры
0
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