Центровой «Филадельфии» после седьмого матча назвал причину поражения в серии с «Бостоном» (3-4), сказав, что ему и требуется поддержка других игроков: «Мы с Джеймсом не можем победить только вдвоем».

В решающей седьмой встрече противостояния (88:112) Эмбиид и Джеймс Харден набрали на двоих 24 очка при 8 из 29 с игры.

Лидер «Портленда» удивился тому, что Эмбиид сваливает вину на других игроков.

Лиллард выложил пост с соответствующей цитатой Эмбиида и написал «Че, правда?»

Главный перехват в истории, драки, скандалы и даже рождение клича «Beat L.A.» – богатая история седьмых игр «Бостона» и «Филадельфии»

«Бостон» смыл «Филадельфию» трехочковой волной 🌊. А Тейтум – Истина: установил рекорд по очкам в 7-х играх