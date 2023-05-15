Дэмиан Лиллард не оценил комментарий Эмбиида после поражения в 7-м матче
Центровой «Филадельфии» Джоэл Эмбиид после седьмого матча назвал причину поражения в серии с «Бостоном» (3-4), сказав, что ему и Джеймсу Хардену требуется поддержка других игроков: «Мы с Джеймсом не можем победить только вдвоем».
В решающей седьмой встрече противостояния (88:112) Эмбиид и Джеймс Харден набрали на двоих 24 очка при 8 из 29 с игры.
Лидер «Портленда» Дэмиан Лиллард удивился тому, что Эмбиид сваливает вину на других игроков.
Лиллард выложил пост с соответствующей цитатой Эмбиида и написал «Че, правда?»
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